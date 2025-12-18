Alba Díaz tiene el complemento perfecto para la Navidad, que podría inspirar a Georgina Rodríguez o Rosalía

Alba Díaz (26 años) vuelve a demostrar que su estilo va más allá de las tendencias pasajeras y que sabe elegir piezas con mensaje. En esta ocasión, la hija de Vicky Martín Berrocal (52) ha apostado por un collar en forma de rosario que no ha pasado desapercibido.

Un complemento con una fuerte carga simbólica que podría encajar perfectamente en el universo estético de Rosalía (33) tras el estreno de Lux, por su imaginario espiritual y contemporáneo, o en el joyero personal de Georgina Rodríguez (31), quien nunca ha ocultado su profunda religiosidad.

Alba lo lleva con naturalidad, integrándolo en su look como un elemento de moda, pero también como una declaración de intenciones. Además, lo combina con un look en negro de Alo Yoga que ha combinado con bota de pelo en marrón.

El collar, disponible en Zalando por 169,95 euros, destaca por su cuidada elaboración y por ese equilibrio tan difícil entre lo clásico y lo actual.

Alba Díaz con un collar de Swarovski. Instagram

Está creado a partir de acero fino con un acabado pulido que le aporta brillo y resistencia, llevándole a ser una joya versátil y atemporal. Lejos de resultar excesivo, el diseño del rosario se reinterpreta en clave moderna, convirtiéndose en un accesorio capaz de transformar cualquier estilismo.

Una de las grandes bellezas de esta pieza reside en la elección de los materiales decorativos. Las cuentas combinan cristales Swarovski con perlas de la misma firma, creando un juego de luces y texturas que aporta elegancia y delicadeza.

Este contraste hace que el collar no sea únicamente un guiño a la tradición religiosa, sino también un complemento refinado, pensado para mujeres que entienden la moda como una forma de expresión personal.

Collar Crystal de Ariana Grande X Swarovski. Zalando

Alba Díaz lo luce como quien sabe que un buen accesorio puede contar una historia sin necesidad de palabras. De hecho, ha llegado a confesar estar "obsesionada" con este complemento.

En cuanto a su diseño, el collar cuenta con un cierre de pinza de langosta que garantiza comodidad y seguridad, además de un alargador de cadena de 18 centímetros que permite adaptarlo a diferentes escotes y capas de ropa.

Con esta elección, Alba Díaz reconfirmar su capacidad para mezclar moda, joyas y tendencia. Un collar que conecta con referentes tan potentes como Rosalía o Georgina Rodríguez, pero que, en sus manos, adquiere un sello propio: el de una joven que entiende la moda como un lenguaje libre.