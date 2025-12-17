Eugenia Silva tiene el abrigo marrón más sofisticado del invierno y ya es el más deseado de la temporada

Con la llegada del invierno, el armario se llena de prendas que buscan algo más que abrigo y Eugenia Silva (49 años) lo sabe.

En esta época del año, el reto está en encontrar diseños que combinen funcionalidad y estilo, capaces de acompañarnos desde una jornada diurna hasta una cita nocturna sin perder un ápice de elegancia.

Eugenia Silva, referente indiscutible del buen gusto y la sofisticación atemporal, vuelve a demostrar que es posible unir ambas premisas con una elección tan acertada como inspiradora.

La modelo ha confiado en uno de los chaquetones estrella de la nueva colección de Nomadi Deluxe, una firma que destaca por su apuesta por la calidad, la artesanía y los diseños con personalidad.

En concreto, se trata del modelo Cee, un abrigo que reúne todos los ingredientes para convertirse en un imprescindible del invierno.

Su silueta envolvente, el cuello caja y el cierre mediante corchetes aportan un aire depurado y elegante, pensado para mujeres que buscan piezas versátiles sin renunciar al carácter.

Eugenia Silva con un chaquetón de Nomadi Deluxe. Instagram

Uno de los grandes protagonistas de este diseño es, sin duda, su color. El marrón se posiciona como uno de los tonos clave de este 2025 y conecta directamente con la estela del Mocha Mousse, elegido color Pantone del año.

Una tonalidad cálida y sofisticada que sigue muy presente en los últimos días de diciembre y que encaja a la perfección con la estética invernal, aportando luminosidad y elegancia a cualquier estilismo.

El abrigo Cee destaca también por su volumen y su capacidad de adaptarse a distintos contextos.

Eugenia Silva lo ha combinado con un conjunto de fiesta y sandalias en tonos neutros, demostrando que se trata de una prenda capaz de elevar incluso los looks más especiales. Una elección que confirma que los abrigos ya no son un simple complemento, sino una pieza clave del estilismo.

Chaquetón Cee marrón. Nomadi Deluxe.

Más allá de su diseño, este modelo refleja el compromiso sostenible de Nomadi Deluxe. Ha sido confeccionado de manera artesanal en los talleres que la firma tiene en España, cuidando cada detalle del proceso y apostando por una producción responsable y de proximidad.

Disponible también en un delicado tono malva, el chaquetón Cee tiene un precio de 775 euros y todo apunta a que se convertirá en uno de los más deseados de la temporada. Una inversión segura para quienes buscan abrigo, estilo y conciencia en una sola prenda.