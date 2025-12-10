Lourdes Montes tiene el chaleco que te hará quedar bien en todos tus compromisos navideños

En su último post de Instagram, Lourdes Montes (41 años) ha simulado escribir su propia carta a los Reyes Magos para promocionar una serie de complementos que luce en la fotografía. Destaca especialmente el chaleco, firmado por Colour Nude y valorado en 95 euros.

"Queridos Reyes Magos. Comparto una lista de cosas que me parecen bonitas e ilusionantes, por si os apetece incluirlas en vuestra carta de Reyes. Por un lado, este chaleco de la nueva colección cápsula personalizado con iniciales", postea la mujer de Fran Rivera (51).

Y agrega: "Es una vuelta a la auténtica sastrería con tejidos y terminaciones de una calidad magnífica". La diseñadora y empresaria sevillana ha optado por una pieza que se adapta tanto a un contexto formal como a uno más relajado.

El chaleco se describe en la web como "entallado y confeccionado en tejido de raya diplomática, con cierre frontal mediante botones y solapas marcadas. Su corte sastre realza la silueta con elegancia y sobriedad, ideal para llevar solo o como parte de un conjunto tres piezas".

"Diseñado y fabricado en España", se apostilla. En la publicación, Lourdes luce el chaleco sin acompañarlo de pantalón y chaqueta a juego, lo que aporta un aire más desenfadado y menos corporativo.

Esta decisión estilística demuestra cómo una prenda pensada para formar parte de un conjunto completo puede funcionar por sí sola, adaptándose a un look urbano o incluso a un estilismo de día.

La ausencia del traje completo no resta elegancia, sino que abre la puerta a nuevas combinaciones, algo que Lourdes sabe aprovechar en su manera de vestir.

El chaleco de raya diplomática es un clásico dentro del armario masculino, pero en los últimos años ha ganado terreno en la moda femenina. Montes lo incorpora a su estilo con naturalidad, mostrando cómo una pieza de inspiración sastre puede integrarse en un vestuario moderno.

El conjunto que ha lucido Lourdes Montes.

La elección de un chaleco entallado responde también a una tendencia actual: el regreso de las prendas de corte sastre como protagonistas del armario femenino. La diseñadora, huelga decir, lo lleva de manera sencilla, sin necesidad de accesorios llamativos.

El chaleco, además, se presta a múltiples combinaciones. La prenda podría integrarse fácilmente en un traje de tres piezas. También puede combinarse con vaqueros, faldas midi o pantalones de corte recto, lo que amplía sus posibilidades.

La apuesta por Colour Nude no es casual. La firma se ha consolidado en los últimos años como una marca española que apuesta por la elegancia contemporánea. Sus diseños se caracterizan por líneas limpias, cortes precisos y una atención especial a los detalles.

La historia de Colour Nude comienza en Sevilla en 2009, cuando Carmen Osuna fundó la marca con la idea de crear moda femenina sofisticada y actual.

Desde sus inicios, la firma se ha especializado en vestidos de fiesta y prendas de ceremonia, pero poco a poco ha ampliado su catálogo hacia piezas más versátiles. Su crecimiento ha sido constante, con presencia en boutiques nacionales e internacionales.

Uno de los rasgos distintivos de Colour Nude es su compromiso con el diseño y la fabricación en España. La marca ha defendido desde el principio la importancia de mantener la producción nacional, lo que le permite controlar la calidad y ofrecer un producto coherente.