Nuria Roca da con la chaqueta que se convertirá en un 'must' para tus eventos de otoño

A estas alturas, no es secreto para nadie que Nuria Roca (53 años) es también un referente de estilo. No sólo destaca en el ámbito de la comunicación y la escritura, también lo hace en el mundo de la moda.

Tanto es así que Nuria cuenta con un perfil de Instagram destinado única y exclusivamente a compartir los detalles de los estilismos por los que se decanta habitualmente.

En esta ocasión, la mujer de Juan del Val (55) ha vuelto a dar una exquisita lección de elegancia con un look del que ha desvelado todos los entresijos en Los tacones de Olivia.

Roca ha apostado todo a los tonos sobrios y oscuros. Sin embargo, su look ha servido de inspiración a sus miles de seguidoras habituales. Su chaqueta, en concreto, ha sido una de las apuestas.

La comunicadora ha escogido un modelo de la firma Sandro Paris. La chaqueta corta de cuadros destaca, entre otros aspectos, por su cierre con botones en la parte delantera y su cuello redondo.

Además, otro de sus puntos fuertes son los puños con botones y el acabado de las mangas en blanco. La pieza, cabe recalcar, se encuentra disponible en la página web de la firma por un precio de 375 euros entre las tallas 34 a la 42.

El resto del outfit de Nuria Roca tampoco ha pasado desapercibido. En esta línea, ha sumado a su chaqueta de Sandro Paris un jersey de cuello alto en color negro de Marciano by Guess.

También ha añadido la presentadora de televisión unos vaqueros de tiro alto de H&M. Una opción acertada y que se ha convertido en un must del armario de todas con el paso de los años.

El toque final, sin lugar a dudas, lo ha aportado el calzado. Roca, de esta manera, ha sumado a su estilismo unos botines negros de Sergio Rossi. Aunque no ha desvelado el modelo exacto, lo cierto es que el precio de los zapatos de la firma ronda los 300 euros.

Sobre la firma Sandro Paris

Sandro Paris es una marca de ropa francesa de prêt-à-porter de lujo accesible, fundada en 1984 por Évelyne Chetrite.

Su estilo se inspira en el chic parisino mezclando elegancia sofisticada con un toque desenfadado y moderno, con prendas estructuradas y detalles cuidados. La marca forma parte del grupo francés SMCP, que también incluye las marcas Maje y Claudie Pierlot.