Isabel Jiménez combate el gélido frío de Madrid con un abrigo de pelo que está súper rebajado

Isabel Jiménez en una imagen tomada en octubre de 2025, en Madrid, Gtres

La periodista y presentadora Isabel Jiménez (43 años) ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en un referente de estilo dentro y fuera de la televisión.

En su última publicación de Instagram, la almeriense compartía una imagen acompañada de un mensaje cargado de humor: "Dicen que llega el frío del Ártico. Yo llevo preparada desde julio en Marrakech... La vida slow, la vida mejor".

El protagonista de la fotografía es un abrigo largo efecto pelo de la firma Slowlove, la marca que fundó junto a su amiga y compañera Sara Carbonero (41).

La pieza, que antes costaba 169 euros y ahora está rebajada a 109, se ha convertido en objeto de deseo para quienes buscan un abrigo versátil para afrontar el invierno.

El abrigo que luce Isabel Jiménez destaca por su diseño cuidado y por los detalles que lo convierten en una prenda especial.

Sus cierres centrales de peletería añaden un aire elegante y clásico. Además, la prenda está forrada en su interior, lo que garantiza un extra de abrigo y confort frente a las bajas temperaturas.

La versatilidad del diseño permite combinarlo tanto con looks casuales -vaqueros y botas- como con propuestas más sofisticadas, como vestidos midi o pantalones de corte recto.

Es, en definitiva, una pieza que se adapta a diferentes estilos y ocasiones, y que refleja la filosofía de Slowlove: moda consciente, práctica y con un toque bohemio.

Jiménez ha construido un estilo propio que se caracteriza por la naturalidad y la elegancia sin excesos. En sus apariciones televisivas y en redes sociales, apuesta por prendas que combinan tendencia y comodidad, siempre con un aire sofisticado.

El abrigo de Isabel Jiménez.

Isabel no solo viste las prendas de Slowlove, sino que las integra en su día a día. Slowlove nació en 2015 de la mano de Isabel Jiménez y Sara Carbonero, dos amigas y periodistas que compartían una visión común de la moda.

La marca surgió con el objetivo de ofrecer prendas que unieran estilo y sostenibilidad, apostando por materiales de calidad y procesos de producción responsables.

La filosofía de la firma se centra en el concepto de slow fashion, una alternativa al consumo rápido que domina la industria textil. Slowlove busca que cada prenda sea duradera, versátil y atemporal, alejándose de las tendencias efímeras.

Con colecciones que incluyen ropa, calzado y accesorios, la marca ha logrado consolidarse como un referente para mujeres que buscan moda con valores.

Desde que crearon su firma de ropa, tanto Isabel como Sara Carbonero promocionan sus tejidos en sus respectivas plataformas. Después de años de mucho esfuerzo y trabajo, hoy la empresa de ambas goza de una gran solidez y solvencia.

En parte, por la gran promoción que de la firma hacen las íntimas amigas. Slowlove lleva grabada en su ADN los términos libre y versátil a través de su esencia folk urbana. Es una firma creada por Sara e Isabel en 2015.

En 2021 se asocia con Tendam, y ambas socias se mantienen al frente de la dirección creativa continuando con su estilo característico.

Actualmente, las colecciones de Slowlove se encuentran disponibles en las webs de Slowlove y Cortefiel y en más de 150 tiendas físicas de Cortefiel repartidas entre España y Portugal.