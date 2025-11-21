Bea Gimeno se suma al estilo deportivo con una sudadera 'eco friendly', un bolso blanco y negro y unos bombachos

Bea Gimeno (29 años) está a punto de finalizar uno de los años más especiales de su vida. La influencer dio la bienvenida a su primer hijo junto a Nacho Aragón (30) unas semanas atrás.

La creadora de contenido en redes sociales, en esta línea, se apartó de las plataformas online para centrarse en los últimos meses de su embarazo. No obstante, ya ha regresado. Y lo ha hecho pisando fuerte, demostrando que sigue siendo un referente de moda.

A través de un carrusel de fotografías que ha sacado a la luz en su perfil de Instagram, Gimeno ha desvelado los detalles de su estilismo. Un look al más puro estilo deportivo que no ha pasado desapercibido entre sus seguidoras.

La mujer del hijo de Emilio Aragón (66) ha escogido una sudadera de la firma The New Society. Se trata de una prenda corta y cómoda con cuello alto de canalé y un llamativo estampado NOWHERE en la parte delantera.

El modelo de Bea Gimeno está cepillado tanto por dentro como por fuera para mayor suavidad y calidez, presentándose como una prenda ideal y perfecta para el día a día. Está disponible en la página web de la firma entre las tallas XS y XL por un precio de 145 euros.

El resto del outfit tampoco se ha quedado atrás. La esposa de Nacho Aragón ha combinado la sudadera con unos pantalones bombachos en color negro. Una prenda que ha vuelto pisando fuerte esta temporada.

Una vez más, Gimeno ha demostrado que los complementos pueden elevar cualquier look. En esta ocasión, la influencer se ha decantado por un bolso blanco con topos negros que recibe el nombre Dandy Deluxe.

Se encuentra disponible, entre otras, en la página web de El Corte Inglés y tiene un precio de 159,90 euros.

Sobre la firma

The New Society es una marca española de moda fundada por Estefanía Grandío y con sede en Madrid. Se caracteriza por crear ropa para niños, bebés y mujeres con un estilo atemporal, delicado y muy cuidado.

La firma apuesta por materiales naturales como algodón orgánico, lino y fibras recicladas, y produce en pequeños talleres, principalmente en Europa, buscando asegurar procesos responsables y de calidad.

Su filosofía se centra en la sostenibilidad y en una forma de consumo más consciente: prendas hechas con intención, duraderas y con un enfoque humano en toda la cadena de producción