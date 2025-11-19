Lidia Bedman confirma que unas zapatillas de deporte son el mejor aliado para cualquier 'look': el modelo que ha fichado

Nadie puede negar lo evidente. Unas zapatillas de deporte se pueden convertir en el mejor aliado de uno. De ahí que sea de vital importancia hacerse con un modelo adecuado y fácil de combinar con las prendas de tu armario.

Lidia Bedman (40 años) esto lo tiene bien arraigado. Un simple vistazo a sus redes sociales sirve para confirmar que la mujer de Santiago Abascal (49) es una absoluta amante de las bambas. Buena parte de sus estilismos, en esta línea, premian la comodidad en el calzado.

En uno de sus posts más recientes de Instagram, Lidia ha compartido una idea de look que ya cuenta con miles de likes por parte de sus seguidoras. Un outfit ideal al que recurrir durante los meses de otoño.

Las zapatillas deportivas que ha escogido la influencer forman parte de la nueva colección de Porronet. Bedman, en concreto, se ha decantado por un modelo elaborado en serraje y piel premium. La suela gruesa de goma antideslizante ofrece soporte amortiguado, mientras que la plantilla acolchada añade plus de confort.

Lidia Bedman, en una fotografía de sus redes sociales.

Lidia, así, se ha sumado al conocido como estilo efortless. Una tendencia que premia la comodidad en las prendas de ropa. En cuanto al precio de los zapatos, es posible hacerse con el mismo modelo de la creadora de contenido por 69,95 euros.

A las deportivas de Porronet le ha añadido prendas de lo más sencillas y que cualquiera puede tener en el armario. Para la parte de arriba, ha optado por una camisa blanca tipo oversize a la que ha sumado un trench en color camel. Ambas piezas son un absoluto must de cara a esta temporada.

El azul marino también ha sido el otro gran protagonista del look de Lidia Bedman. En esta ocasión, ha escogido unos pantalones con raya diplomática. Además, ha llevado una sudadera en este tono anudada al cuello. Una tendencia que aporta clase y elegancia a cualquier estilismo.

Las zapatillas deportivas no han sido lo único destacable del outfit de la alicantina. Los complementos han sido un acierto en esta ocasión. Así, ha sumado una gorra en color camel y unas gafas de sol a su look.

Sobre la firma

Porronet es una marca española de calzado, originaria de Elche, especializada en la fabricación artesanal de sandalias, zapatos y botas de piel para mujer.

Fundada a finales de los años cincuenta, la marca es conocida por combinar la tradición y la calidad artesanal con diseños modernos y mediterráneos, utilizando materiales sostenibles como el cuero de curtido ecológico y suelas de corcho.