Rocío Osorno lleva el vestido de terciopelo de flecos de Zara perfecto para la Navidad

Rocío Osorno (44 años) lo ha vuelto a hacer. La influencer sevillana, referente indiscutible de estilo en redes sociales, ha encontrado en Zara el vestido de fiesta definitivo para esta Navidad.

Se trata de un diseño mini, de terciopelo y con flecos, que ya está triunfando en la web de la firma española y promete convertirse en el atuendo más buscado de la temporada festiva.

"Puntuando looks de fiesta mini de Zara. no se me ocurre mejor forma de empezar la semana que con estas vibes festivas", ha escrito en su su perfil de Instagram junto a una imagen en la que luce el vestido de terciopelo con flecos de la firma de Inditex.

Rocío Osorno, en una imagen de sus redes sociales. @rocioosorno

El vestido estrella de Zara

"¿Qué os parece? ¿Cambiaríais alguna puntuación o coincidimos? Fíchalo”, añadía.

El diseño, disponible por 29,95 euros, es un auténtico acierto para las próximas celebraciones. Confeccionado en un suave terciopelo de color verde oscuro (ref. 5063/884/529), destaca por su movimiento, su textura sofisticada y el detalle de los flecos, que aportan dinamismo y un toque de glamour a cada paso.

En cuanto a su composición, está realizado en un 75% de viscosa y 25% de poliamida, de la cual un 25% procede de poliamida reciclada certificada RCS.

Este material se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros desechos -como redes de pesca- transformados en nuevas fibras. Una apuesta sostenible de Zara que combina conciencia medioambiental y estilo de tendencia.

Y que ha gustado tanto a las admiradoras de la marca que el vestido ya se ha agotado en la tienda online.

Vestido en color terciopelo de Zara (ref. 5063/884/529). Zara

Un éxito viral

El resultado es un vestido versátil, cómodo y con vocación festiva, ideal tanto para cenas navideñas como para noches de celebración.

Su corte mini, unido al tejido de terciopelo elástico, realza la figura sin perder elegancia, mientras que los flecos añaden ese aire de diversión y movimiento que tanto favorece en la pista de baile.

No es la primera vez que Rocío Osorno convierte una prenda de Zara en un éxito viral, pero esta vez parece que ha dado con la pieza estrella de la temporada.

El vestido ya figura entre los más vendidos de la tienda online y todo apunta a que no tardará en agotarse.

Así que, si estás buscando un look que combine brillo, textura y sofisticación, sigue el ejemplo de Rocío Osorno y ficha este vestido de terciopelo con flecos antes de que desaparezca del catálogo. Porque, como ella misma dice, "la Navidad está a la vuelta de la esquina".