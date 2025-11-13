Rosanna Zanetti triunfa en el 'street style' con los vaqueros más virales de Zara

Rosanna Zanetti (37 años) triunfa en el street style. La mujer del cantante David Bisbal (46) se convierte una vez más en noticia por la luz que desprende en cada uno de los looks que elige, ya sea para su día a día o para sus eventos más glamourosos.

La venezolana siempre ha tenido claro que para presumir hay que sufrir, y cuando va a los eventos siempre lleva su tacón y su gran vestido. Pero, para su día a día, las condiciones de sus looks son diferentes: la comodidad y el buen gusto son la tónica de todos sus estilismos.

En esta ocasión, un look que ha compartido la influencer ha dejado sin palabras a sus seguidoras, no porque se trate de algo revolucionario, sino porque ha demostrado que unos jeans pueden ser la clave del éxito en un estilismo del día a día.

Para esta ocasión, la modelo ha elegido un pantalón vaquero que ha dejado sin respiración a todos, sobre todo porque se trata de un diseño que ya tienen fichado las expertas en moda y que Zanetti combina con botas negras.

Rosanna Zanetti en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Se trata de los Jeans TRF Wide Leg Tiro Alto Full Length de Zara. Estos pantalones son unos vaqueros de tejido rígido, con tiro alto y cinco bolsillos, que cuentan con cintura con trabillas, algo que les aporta más estructura. Un diseño que ya es tendencia.

Además, cuentan con un diseño de pernera ancha y larga que se completa con un cierre de cremallera y botón metálico. Este diseño de Zara está creado para combinar con cualquier look informal; sin embargo, el calzado que ellos proponen son unas chanclas, un estilo muy surfero. No obstante, para la temporada en la que nos encontramos, unas deportivas podrían ser la mejor opción.

Una pieza de la firma de Inditex que es un imprescindible de cualquier armario y que ahora está rebajada en la web oficial de la firma. Con un 39 % de descuento, el pantalón tiene un precio de 17,99 euros y está disponible en azul claro y azul marino.

Jeans TRF Wide Leg Tiro Alto Full Length. Zara

Zanetti lo ha combinado con un body en color negro y unas botas de piel a juego. Además, lo ha completado con una chaqueta de piel en marrón desgastado y un bolso negro de asa corta, con el que ha dado movimiento a un look muy casual.

Los pantalones que usa la mujer de Bisbal ya son un must en cualquier armario de prescriptora de moda y, si no los tienes en el tuyo, esta temporada se convertirán en una de las piezas clave.