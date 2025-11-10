Ficha estos pantalones de Violeta Mangriñán: son de Zara y semitransparentes

Violeta Mangriñán (31 años) vuelve a ser noticia por sus estilismos. La influencer ha conseguido cambiar la perspectiva que los seguidores tenían de ella. Desde que se hizo conocida en Mujeres y hombres y viceversa, la valenciana ha tenido una proyección inmensa, tanto es así que su trabajo como creadora de contenido la ha llevado al estrellato, haciendo que su pasado televisivo quede opacado.

Desde hace un tiempo, la influencer acostumbra a contar su vida a diario en sus redes sociales, pero ni sus hijas ni su novio tienen tanto éxito como ella, que se convierte en noticia no solo por su vida personal, sino también por los looks diarios que presenta en sus redes. Una influencer de lifestyle y moda que la llevó a ganar el Premio Ídolo en su última edición.

Sin embargo, en esta ocasión, Mangriñán ha sorprendido a sus seguidores con una prenda que ya es objeto de deseo para muchas: un pantalón semitransparente con estampado animal print, ideal para llevar en entretiempo y en días soleados.

Violeta Mangriñán con un pantalón de Zara. Instagram

Estos pantalones te permiten seguir soñando con el verano, a pesar de las bajas temperaturas que llegan a nuestro país. Se trata de un pantalón de tiro medio confeccionado con hilatura de viscosa, lo que lo hace mucho más vaporoso y crea un movimiento único en cada uno de los andares femeninos.

Además, cuenta con bolsillos laterales ocultos en la costura para que se disimulen con el movimiento y presenta detalle de pinzas en la parte delantera, lo que lo convierte en una prenda mucho más atractiva. También incluye un forro corto interior que sirve como pieza clave para ocultar la zona más íntima.

En cuanto a sus características, tiene un bajo abullonado con acabado elástico y un cierre con cremallera oculta en la costura, lo que hace que la prenda sea aún más ideal. Cabe destacar que, con este pantalón de Zara, la influencer se apunta a la tendencia del marrón chocolate -color estrella de la temporada- y al animal print, estampado que todas las mujeres ya tienen fichado.

Pantalón bombacho estampado animal. Zara

A pesar de formar parte del catálogo de Zara Woman Collection, esta prenda tiene un coste de 59,95 euros y sirve como un buen capricho para la temporada que entra, ya que podría ser una excelente opción para las cenas de Navidad. Esta pieza, combinada con un zapato de tacón alto, puede convertirte en la gran protagonista de cualquier evento.

Una vez más, Violeta Mangriñán se consolida como un referente de moda para las que más entienden, haciendo que su look acapare los titulares de los medios especializados de este país.