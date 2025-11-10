Copia el 'look classy' de Nuria March: unas botas de piel y caña alta de Zara ideales para el otoño por menos de 100 euros

Hay mujeres que logran convertir la elegancia en una forma de expresión. Nuria March (57 años) pertenece a ese selecto grupo.

Empresaria, experta en comunicación y protocolo y referente de estilo desde hace años, ha sabido mantener intacto su sello personal: una estética clásica, refinada y atemporal, pero con un toque de modernidad que la mantiene siempre en sintonía con las tendencias actuales.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Nuria ha vuelto a demostrar su maestría combinando prendas sobrias con accesorios de tendencia.

Nuria March, en una imagen de sus redes sociales. @nuria_march

Nuria March, elegante y clásica

El centro de todas las miradas esta vez han sido unas botas de caña alta en piel, un calzado que representa a la perfección su estilo: discreto, elegante y versátil.

Nuria apuesta por un estilo sofisticado y sin artificios. En su caso, combina las botas con un abrigo hasta la rodilla en una paleta neutra, de grises y negros. Su forma de vestir responde a una máxima muy suya: “Menos es más, pero con carácter.”

Inspirarte en Nuria March es fácil: apuesta por piezas de líneas puras, tejidos nobles y complementos discretos. Un abrigo de lana clásico y unas botas como estas bastan para construir un outfit digno de las mujeres más elegantes de Europa.

Si creías que este tipo de pieza estaba reservada a las grandes firmas, te sorprenderá saber que puedes recrear su look con un modelo de Zara por menos de 100 euros.

Se trata de las botas de piel con tacón alto de la firma de Inditex, una propuesta impecable que combina diseño minimalista y materiales premium.

Botas de caña alta de Zara. Referencia: 1028/610/800. ZARA

Las botas 'classy' de Zara

Confeccionadas en 100 % piel de vacuno, presentan una caña alta con detalles de pespuntes, punta redondeada, y un tacón en bloque de 6 centímetros.

Cada detalle está cuidado al máximo. Este calzado está confeccionado en 100 % piel vacuno y hasta la plantilla está realizada en 100 % piel caprina.

El resultado es una bota que no solo estiliza la pierna, sino que también garantiza comodidad y durabilidad. Todo ello por un precio más que tentador: 99,95 €.

En tiempos en que el lujo silencioso marca el ritmo de la moda, estas botas de Zara representan exactamente eso: una declaración de estilo sin necesidad de etiquetas ni ostentación.

Son el tipo de pieza que puedes llevar durante años, que combina con todo y que, como diría Nuria March, “habla de ti sin decir una palabra”.

Porque la verdadera elegancia no se mide por el precio, sino por la actitud con la que la llevas. Y con estas botas, la actitud, así como el toque classy, están garantizados.