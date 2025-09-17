Este look de Paula Echevarría es la mejor inspiración para la vuelta al trabajo: 'shorts' y sandalias con tachuelas

Paula Echevarría (48 años) se ha convertido en una de las mujeres más deseadas por la moda española. Se trata de una de las actrices más demandadas a la hora de trabajar en moda y belleza y es así como se ha convertido en una imprescindible de las campañas de publicidad.

Sin embargo, no es la primera vez que Paula muestra su lado más personal y es que durante este verano la moda no ha sido la única protagonista de sus apariciones públicas, también sus posados junto a Miguel Torres (39), su actual pareja y padre de su hijo Miki. La familia ha pasado un verano de ensueño entre Asturias y Marbella, lugares donde la magia del amor familiar surte su efecto.

Pero, ha llegado el momento de volver a la rutina y qué mejor que hacerlo con un total look de una de sus firmas favoritas y que Echevarría ha elegido para ir a trabajar. El polo y los shorts de Primark son los más deseados por las expertas para el fin del verano, no solo por la comodidad, también por la frescura que le aporta a un look desenfadado y del día a día.

La actriz ha vuelto al trabajo con un look de Primark que cualquier experta querría en su día a día. Este outfit está compuesto por un polo negro, de manga corta y con botones en color blanco perlado, que le da un toque de luz cerca del rostro. Además, lo ha combinado con unos shorts vaqueros, con los que es mucho más fácil apuntarse al regreso del denim a nuestra vida.

Paula Echevarría con un look perfecto para ir a trabajar. Instagram

Eso sí, aunque este look sea perfecto para ir al trabajo, la comodidad prima por encima de todo. Paula Echevarría ha elegido unas sandalias negras con tachuelas atadas al tobillo, que se han convertido en su must-have durante los meses de verano. La influencer es una apasionada de los zapatos altos; sin embargo, estas sandalias le han robado el corazón. Están firmadas por Cuchy.

Por último, ha escogido un accesorio de lo más sofisticado y perfecto para una mañana de trabajo en Madrid. Se trata de un diseño geométrico de Sandra Freckled, confeccionado en piel y con detalles dorados que le dan un aire chic al look. Además, combinaba a la perfección con sus gafas negras de Polaroid, con las que ha completado el conjunto.

Paula Echevarría tiene claro que es posible ir vestida a la moda al trabajo, cómoda y con buen gusto. Eso sí, el centro de Madrid la esperaba, por lo que ha elegido el look más comfy para una mañana muy ajetreada.