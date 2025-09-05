Así es el bolso de viaje que tiene Victoria Federica y que desvela su apodo en la intimidad

Victoria Federica (24 años) ha disfrutado de un par de días en Valladolid. Ella misma ha desvelado en su perfil de Instagram que ha tenido la oportunidad de pasar 48 horas en la localidad castellano leonense a través un story.

La hija de la infanta Elena (61) y quinta en la línea sucesoria al trono español se ha posicionado como referente de moda en los últimos tiempos. Así lo ampara la enorme cantidad de seguidores que acumula en plataformas online como Instagram.

Tampoco es asunto baladí mencionar que la sobrina del rey Felipe VI (57) ha sido recientemente nominada a Mejor Creadora de Contenido en la revista Forbes. Un importante reconocimiento que confirma que Vic -como le apoda su entorno de forma cariñosa- es toda una influencer y referente en el mundo de la moda.

Haciendo alarde de su exquisito gusto por la moda, Victoria Federica ha compartido en su perfil de Instagram el complemento que ha llevado con ella durante su escapada en Valladolid. La joven, así, ha sacado a la luz una instantánea en la que aparece un bolso de viaje de Longchamp, un modelo atemporal que tienen numerosas famosas en su armario temporada tras temporada.

Victoria Federica, en un 'story' de Instagram.

El bolso que ha escogido Victoria forma parte de la colección más emblemática de Longchamp: Le Pliage. Este modelo, reconocido por su estilo clásico, funcionalidad y elegancia, se ha consolidado como un verdadero icono para quienes viajan de forma frecuente.

En esta ocasión, luce en tono verde con letras rosa pastel y solapa de piel marrón, un diseño práctico y versátil que, además, adquiere un carácter exclusivo gracias a la personalización que presenta. Y es que en la parte delantera se puede leer Tori, una palabra que hace referencia al apodo con el que se refiere a ella su entorno más cercano.

El detalle de haber grabado Tori en su bolso adquiere un valor especial, pues revela un gesto cargado de significado y deja entrever cómo la llaman las personas de su círculo más íntimo.

No es Victoria Federica la única famosa que ha optado por personalizar sus complementos de lujo en los últimos tiempos. Otros rostros reconocidos como María Pombo (30), Chiara Ferrgani (38) o Nieves Álvarez (51) también han caído rendidas a la tendencia anteriormente.

Especial mención cabe el caso de Jennifer Lopez (56). La diva de El Bronx, cabe recordar. se convirtió en noticia tiempo atrás después de ser inmortalizada por las calles de Nueva York luciendo un bolso Dior Book Tote en el que se apreciaba JLo en la parte trasera.