El look de Alexandra Pereira, en clave Bali, que querrás copiar para las noches más ibicencas

El verano de 2025 ha consagrado una firma como imprescindible en los armarios de las celebrities: Charo Ruiz Ibiza. Desde los rincones más exclusivos de Ibiza hasta enclaves paradisíacos como Mykonos o Bali, sus prendas se han convertido en sinónimo de sofisticación relajada y estética mediterránea.

La última en rendirse al encanto de esta marca ha sido Alexandra Pereira (37 años). La influencer, que se encuentra disfrutando de unos días en Uluwatu, Bali, ha compartido un look que resume a la perfección el espíritu boho-luxury que triunfa esta temporada.

Durante una de sus primeras jornadas en la isla, Alexandra ha elegido la falda corta Marli en color blanco, una de las piezas más icónicas del catálogo de Charo Ruiz. Con su vuelo sutil y detalles artesanales, esta falda representa la esencia más pura del estilo balear.

Alexandra Pereira con un diseño de Charo Ruiz Ibiza. Instagram

La creadora de contenido ha optado por combinarla con una camiseta básica blanca, gafas de sol redondas y un sombrero de ala ancha. Para completar el look, ha añadido un bolso coordinado con el estampado del sombrero, logrando un equilibrio perfecto entre sencillez y sofisticación.

Este estilismo no solo destaca por su impacto visual, sino también por su funcionalidad. El tejido 100 % algodón y los bordados tipo broderie anglaise permiten una total transpirabilidad, ideal para climas cálidos y húmedos como el del sudeste asiático.

El color blanco, por su parte, es el gran aliado del verano: refleja la luz solar, aporta luminosidad al rostro y ofrece una sensación de frescura inmediata. Un básico que, en manos de Charo Ruiz, se convierte en un lienzo elegante y lleno de matices.

La silueta de la falda, corta y con vuelo, favorece el movimiento y estiliza la figura sin renunciar a la comodidad. Es una prenda pensada tanto para paseos junto al mar como para planes más especiales, como un almuerzo frente a los acantilados de Bali.

Charo Ruiz ha conseguido que la tradición artesanal del bordado ibicenco se funda con la modernidad del diseño contemporáneo. Por eso, cada vez son más las prescriptoras de estilo que la eligen como su firma de cabecera para el verano.

En plena temporada alta, Alexandra Pereira nos recuerda que menos es más. Y que, con las piezas adecuadas, se puede construir un look elegante, fresco y atemporal sin esfuerzo aparente. Así es el verdadero lujo del verano: vestir con naturalidad y estilo.