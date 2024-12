Jaydy Michel tiene la falda con estampado geométrico que se convertirá en tu mejor aliada esta temporada

La modelo y actriz Jaydy Michel (50 años) sigue de cerca la moda y las tendencias: es una de sus grandes pasiones. Y lo cierto es que nunca defrauda a nivel estilístico, ya sea en algún acto público o en sus posts de redes sociales. Por ello, se ha ganado el título de la más estilosa del star-system patrio.

Como una de las it girls más respetadas e influyentes, la modelo mexicana ha vuelto a enamorar a sus 242.000 seguidores con su última publicación, al lucir una falda de corte geométrico que se convertirá en tu mayor aliada.

La expareja de Alejandro Sanz (55) destaca, amén de por su profesionalidad, por su gran versatilidad a la hora de vestir, pues tan pronto luce modelos de Alta Costura, como deslumbra como nadie con diseños más low cost. En esta ocasión, Michel ha destacado con un diseño de la firma Tinta & Bariloche, de la que se confiesa fiel seguidora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaydy Michel (@jaydymichel)

"Me gusta pensar que la ropa también cuenta historias. Hoy quiero compartir con ustedes estos dos looks que me tienen enamorada: ambos son de Tinta & Bariloche, una marca que adoro no solo por su calidad y estilo, sino también porque está hecha con cariño aquí, en España", ha posteado la también empresaria.

La falda protagonista de este artículo la luce Michel en las tres primeras fotografías del carrete. Cuesta 75,95 euros y la web de la marca la describe así: "Falda larga con estampado geométrico. Tejido de punto ligero, suave y fluido ligeramente elástico. Diseño evasé".

La falda que ha lucido Jaydy Michel.

Y añade "Cintura elástica. Bolsillos laterales ocultos. Bajo recto ligeramente avolantado". Ya no está disponible en todas las tallas y tan sólo puede ser tuya en la 38, 40, 44, 46, 48 y 50. Como decía Jaydy en su post, está "diseñada y fabricada en España".

Las reacciones a la publicación de Michel no se han hecho esperar: "Bellísima", "Eres tan guapa", "Es muy difícil que a ti te siente algo mal", "La falda es impresionante", "Elegancia pura".

Sobre Tinta & Bariloche

"Tinta & Bariloche es una firma de moda española que surge en un pequeño taller de Madrid en 1985. Actualmente tenemos presencia en la mayoría de países europeos, ya que nuestro carácter emprendedor nos ha permitido lograr una expansión internacional que sigue creciendo día tras día", se puede leer en el apartado Sobre Nosotros.

"Cuidamos el detalle en todas las fases del proceso de elaboración de cada una de nuestras prendas. Creamos siempre colecciones atemporales y basadas en un estilo propio. Cada colección tiene un número limitado de artículos, lo que hace que sean colecciones únicas y especiales", concluyen.