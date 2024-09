Alba Díaz lanza un mensaje 'body positive' y demuestra que los vaqueros de tiro bajo son ideales para todas

Alba Díaz (24 años) se ha convertido en una de las influencers con más personalidad de nuestro país. Con el paso de los años, la hija de Vicky Martín Berrocal (51) ha encontrado su estilo propio y sabe defender mejor que nadie estilismos de lo más arriesgados y que, a su vez, son aplaudidos por la abrumadora cantidad de seguidores que le ampara.

La influencer es toda una adicta a los básicos atemporales y, siempre que la ocasión se lo permite, aprovecha para lucir estilismos de lo más cómodos y combinarlos con unas bambas deportivas.

En esta última ocasión, con motivo de su asistencia a n evento un tanto informal, Alba no ha dudado en recurrir a sus pantalones tejanos favoritos y se ha subido a unos tacones para demostrar que la combinación vaquero-tacón puede ser de lo más top.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin)

Para esta ocasión tan especial, Alba Díaz ha encontrado en Zara a su mejor aliado y se ha hecho con los vaqueros de tiro bajo que prometen convertirse en los pantalones favoritos de todas, pues se adaptan a todo tipo de cuerpos y queda de lo más ideal.

En la parte superior, la influencer ha apostado todo al negro con una camiseta básica de este color y una cazadora negra de piel de la firma Source Unknow. Como toque final, completa el look con un bolso negro con abalorios de Valentino. "Mi look base cuando tengo algún evento no tan formal", relataba la hija de Vicky Martín Berrocal junto a su post de Instagram.

Pantalones vaqueros de tiro bajo de Zara.

Aunque se encuentran similares en muchas tiendas, en esta ocasión los pantalones vaqueros de tiro bajo son el modelo Relaxed Fold Up de TRF de Zara y tienen un precio de 35,95 euros.

Además, van desde la talla 32 a la 46, por lo que las opciones para hacerte con ellos son infinitas.

Sin embargo, desde EL ESTILO de EL ESPAÑOL apostamos a que se verán agotados en las próximas semanas, por lo que todas aquellas que quieran hacerse con ellos siguen de enhorabuena.