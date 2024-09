Paula Echevarría se convierte en la invitada perfecta con este vestido de contrastes que es de firma española

Aunque el verano ha terminado oficialmente, todavía quedan varias semanas para poder seguir disfrutando de los looks de invitada más acertados del momento e inspirarse para los estilismos del street style. Hay opciones para todos los gustos y cada vez más firmas se animan a diseñar sus propios estilismos perfectos para este tipo de eventos.

Paula Echevarría (47 años) se ha convertido en una inspiración para las it girls gracias a sus estilismos sencillos, acertados y en tendencia. Es habitual verle con prendas de firmas aptas para todos los bolsillos, aunque hay veces que también apuesta por el lujo silencioso.

En esta ocasión, la modelo y actriz ha acudido a un bautizo y no ha dudado en compartir el estilismo con sus seguidores. Los comentarios de su perfil de Instagram no han tardado en llenarse de usuarias que querían conocer de dónde era el look.

Paula Echevarría en una imagen de sus redes sociales.

Paula ha escogido un diseño que pertenece a una de las firmas españolas de referencia para las invitadas a este tipo de eventos, Coosy. Ha tenido la oportunidad de lucir este look antes de que salga a la venta, aunque en la web ya aparecen todos los detalles.

Se trata del modelo Ricarda y estará disponible a partir del 26 de septiembre, aunque se puede adquirir ya para aquellas a las que les guste esta opción. Así lo definen en su página web: "Este vestido de invitada en tonos cálidos es una opción ideal para quienes buscan destacar en eventos formales durante otoño e invierno. Con una parte superior de corte estructurado en color terracota, este vestido ofrece una silueta sofisticada que realza la figura gracias a su cintura entallada y mangas largas que añaden elegancia".

Y continúan: "La falda en tono marrón oscuro con un sutil vuelo añade un toque de movimiento y feminidad. El contraste de colores entre la parte superior y la falda crea un look moderno y muy elegante. Es una elección versátil y única, perfecta para destacar en cualquier ocasión especial, combinando estilo clásico con un toque contemporáneo".

Tiene un precio de 155 euros y está disponible desde la talla XS hasta la 44. Lo ha combinado con unas sandalias de tacón de Redondo Brand en colaboración con Martinelli y un bolso de Louis Vuitton.