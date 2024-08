Hablamos con Ester López, experta en belleza: las claves y tendencias ‘beauty’ para este otoño 2024

La empresaria Ester López descubre en esta entrevista cuáles serán las tendencias en belleza más destacadas para este otoño 2024. Ella es fundadora de los salones de belleza integral Ali d’Aria, entre otros varios negocios relacionados con el estilo de vida que descubriremos a lo largo de esta exclusiva entrevista.

De hecho, a partir de septiembre de este año, López también dará a conocer a aquellas mujeres que deseen seguir sus pasos las claves para dedicarse al mundo de la belleza integral. ¿Qué maquillajes llevaremos tras el verano? ¿Nuevos peinados a la vista? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de pedir la manicura en nuestro salón de confianza? ¿Nuevas técnicas, consejos y formas de cuidar el cuerpo a la vista?

Ester, como experta en belleza y fundadora de Ali d’Aria, salones de belleza integrales con cualidades de máxima calidad y sostenibilidad, ¿qué tendencias en belleza vamos a tener en España para este otoño 2024?

Para el otoño de 2024 en España, las tendencias de belleza se inclinan hacia un equilibrio entre lo natural y lo audaz, con un fuerte enfoque en la personalización y la expresión individual. Por ejemplo, el maquillaje natural y luminoso. El no-make up continúa siendo una tendencia clave, con pieles frescas y luminosas que realzan la belleza natural. Se apuesta por bases ligeras, iluminadores sutiles y rubores en tonos naturales. Otra de ellas será la de labios intensos. Contraponiendo la tendencia del maquillaje natural, los labios en tonos profundos y oscuros como borgoñas, ciruelas y rojos intensos se convertirán en protagonistas.

Una de las que más nos piden ya en nuestros salones son la de ojos gráficos o de olores metálicos, ya que las sombras de ojos en tonos metálicos, especialmente dorados y plateados, estarán en auge. Cejas naturales y definidas, que fuimos pioneras en España en hacerlas, es otra. Y luego, para el pelo, buscaremos un efecto texturizado y natural como la apariencia de recién levantado. Para las uñas seguirán una tendencia minimalista, con colores neutros y diseños simples, pero con detalles creativos como líneas finas, puntos o pequeños acentos metálicos. En general, todo lo que esté enfocado en una belleza sostenible-natural. Todas estas tendencias reflejan una mezcla de lo clásico con lo moderno, permitiendo a cada persona expresar su estilo personal de manera auténtica y contemporánea.

Tendencias de invierno para este 2024.

Ester, ¿qué técnicas corporales y tendencias para trabajar el cuerpo con aparatología llegan también tras el verano?

Pues varias tendencias y técnicas innovadoras están llegando a España para el cuidado y trabajo corporal. A mí la que más me gusta aconsejar es la de la búsqueda de esos tratamientos personalizados con tecnología, como el LPG, que nos funciona muy bien en cabina, los dispositivos de radiofrecuencia y terapia LED. La aparatología se está expandiendo con dispositivos de última generación que combinan tecnologías como la microcorriente y el ultrasonido, facilitando tratamientos no invasivos que promueven la regeneración celular y la tonificación muscular.

También la del uso de productos multifuncionales, ya que existe una tendencia hacia productos que ofrecen múltiples beneficios, como lociones corporales que no solo hidratan, sino que también incluyen ingredientes activos avanzados, como retinol y vitamina C, que tradicionalmente se utilizaban solo en el cuidado facial. Estos productos buscan replicar en el cuerpo el nivel de cuidado que se da al rostro, con fórmulas que promueven la renovación celular y mejoran la textura de la piel. Y, por último, y muy importante, la llegada, por fin, del bodycare: un enfoque en el cuidado corporal a través de varios pasos y rutinas, permitiendo a los consumidores mantener y mejorar su bienestar físico, pero desde casa.

Ali d’Aria, su marca de salones de belleza integral, goza del respaldo de las mejores cabeceras beauty de nuestro país. ¿Qué significa para una mujer empresaria el gran apoyo de los medios?

Uno fundamental y este reconocimiento es fruto del trabajo de todo mi equipo. Los medios siempre han dado un apoyo incondicional a Ali d’Aria. Lo valoramos mucho porque nuestros clientes también lo valoran.

De hecho, Ali d’Aria no para de crecer: en septiembre de este año llegará una nueva extensión de su marca de belleza integral a través de la formación para mujeres que quieran aprender de sus años de experiencia y background, ¿cómo serán? ¿Dónde podremos encontrarlos? ¿Para quién están dirigidos?

Van dirigidos a personas que quieran abrir su propio negocio de belleza o bien que tengan ya su negocio montado, pero estén atravesando situación de crisis y no sepan cómo salvarlo. El curso se impartirá online para que cada uno pueda llevar su propio ritmo y podrán adquirirse a través de mi página web o a través de la página web de Ali d’Aria.

En un momento donde, por fin, la sociedad se ha dado cuenta de la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente, la naturaleza, los animales… Ali d’Aria como empresa siempre ha defendido el concepto de empresa petfriendly y cruelty-free. ¿Cómo llegó esta idea a su plan estratégico de marca? ¿Cómo ve esta evolución social ahora más de un lustro después de ya defenderlos ustedes?

Ahora está de moda que en los establecimientos puedan entrar mascotas, pero nosotras lo hemos permitido desde el principio en todos nuestros salones, cuando aún era rarísimo encontrar un sitio comercial donde se pudiera ir acompañado de nuestros mejores amigos. La idea llegó desde la convicción personal de que los animales son miembros de la familia, desde la creencia más profunda de que era lo correcto, más que desde un plan estratégico.

He viajado por todo el mundo y cuanto más desarrollado es un país y más riqueza posee, más integrados están los animales en la sociedad, entonces siempre me pareció paradójico que un perro no pudiera entrar en un bar de mala muerte, pero sí en el Hotel París de Mónaco. Los dueños de animales que los llevan consigo suelen ser personas con alto sentido de la responsabilidad, por lo que suelen ser mascotas educadas y nunca nos hemos encontrado con el caso contrario.

A finales de 2023, de hecho, recibió también el Premio Prenamo a la Excelencia Empresarial, un galardón respaldado por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Agradezco muchísimo a la organización por otorgarme tan honorable galardón, pero no me dejo llevar por los halagos y el ego, hay que seguir trabajando, sin dejar de celebrar cada éxito, por supuesto.

La empresaria Ester López.

También es la fundadora de Nakuma, restaurantes japoneses. ¿Cómo es trabajar en distintos sectores y modelos de negocio?

Las empresas son empresas, y todas funcionan exactamente igual: clientes, proveedores, producto o servicio ofrecido, empleados y socios. No hay que dominar de un sector para saber gestionar una empresa, pues todas funcionan de la misma manera, excepto detalles y vicisitudes que se delegan en profesionales. La restauración tiene fama de hacerte esclava, pero la belleza también ha sido retadora para mí, incluso más.

¿Le gustaría poder explorar en un futuro cercano otros mercados internacionales e industrias fuera de España como empresaria del sector estilo de vida en general? ¿Dónde sería?

Me habría encantado emprender en otro país, creo que me habría ido muchísimo mejor. Afirmo con total certeza y reiteradamente que España es el peor país del mundo para emprender, no te incentivan a hacerlo, sino que te penalizan por ello, encontrándonos muchas barreras de entrada y obstáculos por el sistema. Sin duda, si volviera atrás, empezaría en Estados Unidos o en algún otro punto de América, pero después de tantos años, lo que me apetece, más que emprender en otro lugar, es vender en España todos mis establecimientos físicos y negocios que me requieran de ello y de empleados.

Además de experta en belleza, como empresaria que también es comenzó este 2024 viviendo una nueva temporada de su propio pódcast, Un Café con Ester. ¿Qué novedades veremos en esta nueva entrega?

El formato ha cambiado de la temporada uno a la dos y ha dejado de ser simplemente pódcast para convertirse en el primer formato docu-pódcast del mercado, alternando imágenes del día a día de cada invitado, estilo docu-reality, con imágenes de la entrevista o conversación, pero en estilo pódcast. En esta tercera temporada que empieza en septiembre mantenemos el formato docu-pódcast añadiendo más dinamismo y empezamos a ofrecer la opción de participación a personas que quieran darse a conocer o promocionar sus marcas/negocios.

¿En qué momento vital está ahora mismo Ester López? Nárrenos en qué nuevos proyectos se encuentra inmersa este 2024.

Por lo que te comentaba en la anterior pregunta, estoy iniciando mis proyectos intangibles, con los que quiero continuar: los podcasts, los cursos para ayudar a personas que quieran emprender… Es un año de innumerables cambios que podre ir contando más adelante. Necesito parar a respirar y dedicar algo de mi vida a la parcela personal, que he abandonado durante tantísimos años y estoy ordenando todas mis cosas para que pueda ser así.