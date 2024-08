Rocío Osorno sorprende con este elegante bolso negro y dorado que elevará cualquier 'look' en una cita nocturna

Si hay algo que está demostrando el verano es que la elección de los accesorios adecuados es más que fundamental. El uso correcto de un complemento puede hacer que un look de lo más sobrio y apagado se convierta en otro perfectamente envidiable.

Las influencers se han convertido a lo largo de estos últimos años en el mejor escaparate de ello y así lo demuestran día a día compartiendo sus accesorios favoritos y sirviendo de fuente de inspiración a sus miles de seguidoras.

Una que lo tiene claro, y mucho, es Rocío Osorno (36 años). La sevillana es ya toda una experta en lucir los mejores estilismos en sus redes sociales, llegando a agotar todo tipo de piezas, pues es ya una de las creadoras de contenido con más impacto y así lo avalan sus miles de seguidores en Instagram.

"No me canso de decirlo, pero es increíble como se puede sacar partido a un look con unos buenos complementos. Estoy totalmente enamorada de toda la colección". Con estas palabras, Rocío Osorno ha compartido con sus seguidoras lo que se ha convertido ya en su obsesión del momento y que promete verse agotado antes de que el verano llegue a su fin.

Se trata de un bolso bandolera multiusos reciclado está confeccionado con nailon y acolchado con pespuntes en un patrón de tejido. Además, la cabeza de águila de latón envejecido presenta cristales de latón opaco y ojos de cristal negro en la solapa delantera que, sin lugar a dudas, acaparan las miradas de todos.

El elegante bolso pertenece a la nueva colección de la firma inglesa Kurt Geiger, una marca a la que Rocío Osorno suele acudir frecuentemente para poder añadir a sus estilismos los complementos más aplaudidos.

Bolso de Kurt Geiger.

En esta ocasión, la diseñador sevillana no ha dudado incluir uno de los bolsos de la nueva colección de Kurt Geiger a un vestido negro lencero que acompaña con unas sandalias de tacón medio en tonos dorados. Un estilismo que, como bien es costumbre en Osorno, vuelve a resaltar su bronceado veraniego y ha sido más que aplaudido en su publicación de Instagram.