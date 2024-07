El vestido midi ideal para cenas de verano lo tiene Vicky Martín Berrocal: es de Zara y con un precio alucinante

Las rebajas son aquella época de buscar todas esas prendas que nos hemos resistido a tener durante la temporada, bien por su precio o quizás porque ya es mucha la cantidad de ropa que tenemos en nuestro armario. Con la llegada de las terceras rebajas, las influencers nos han demostrado que aún se pueden encontrar verdaderas gangas y lucir prendas que parezcan sacadas de una firma de lujo.

Vicky Martín Berrocal (51 años) es el ejemplo perfecto de esto. La diseñadora hace alarde cada día de unos estilismos que fascinan a los millones de followers que tiene en sus redes sociales. Ahora, con el verano en su máximo esplendor y con los eventos nocturnos como protagonistas, Berrocal ha encontrado en los vestidos su mayor aliado.

"Ayer me apeteció subirme al tacón y así me fui a una cenita de verano Por cierto le he cogido gusto yo a esto de los vestidos marrones. Aviso, ni es el primero que me veis, ni será el último." Con estas palabras, la diseñadora publicaba un post de Instagram en el que se dejaba ver luciendo un espectacular vestido marrón para una cena de verano en la capital madrileña.

Demostrando una vez más un exquisito gusto por la moda, Vicky Martín Berrocal ha lucido este vestido marrón de una de sus tiendas favoritas. Y es que, aunque la diseñadora ha luido en multitud de ocasiones lujosas firmas, no cabe duda que una de sus opciones preferidas es Inditex. Y en concreto Zara.

La modelo sorprendía con esta publicación en redes hace unas horas en la que lucía un increíble vestido cut out de la marca de Amancio Ortega en un tono marrón chocolate. Se trata de un vestido midi, con un gran escote, apertura en el lateral y con frunces en todo el cuerpo, algo que hace ensalzar enormemente la figura y mostrar un precioso bronceado.

No cabe duda que este tipo de vestidos se han convertido en una de las tendencias más aclamadas de este 2024 y son varias las famosas que se han dejado ver luciendo una prenda de este estilo. Desde Tamara Falcó (42) a la reina Letizia (51), los vestidos tipo midi dotan de una enorme elegancia a todo aquel que tenga la oportunidad de lucirlo.

Estilismo de Zara.

Si hasta ahora todo eran halagos alrededor del vestido, su precio te dejará sin palabras. Actualmente se encuentra en la web de Zara por 9,99 euros y, aunque cierto es que existen ya pocas unidades, la prenda sigue disponible desde la talla S a la L en color blanco y marrón. Una prenda que ha encandilado a sus miles de seguidoras y que, con los complementos adecuados, puede servir para múltiples y diferenciadas ocasiones.