El chaleco tipo 'boho' de Rocío Osorno que se convertirá en tu nueva obsesión: es de Zara y áun sigue disponible

Rocío Osorno (36 años) se está ganando a pulso ser una de las influencers más aclamadas de este año. Día a día, la diseñadora hace partícipes a sus más de millón y medio de seguidores de sus nuevos y radiantes looks para un verano que, de momento, está siendo poco caluroso.

Si hay algo que caracteriza a la sevillana es su elección por prendas comunes pero con algún toque llamativo que vistan el outfit. Fiel seguidora de Inditex, no hay semana en que la influencer no comparta alguna prenda de nuestras tiendas favoritas y más accesibles. Y, con las rebajas en su momento más álgido, Rocío Osorno nos da todo un ejemplo de cómo con prendas económicas se puede conseguir un look que bien podría parecer de una firma de lujo.

Es bien sabido que la creadora de contenido es fiel admiradora de los looks a capas, es decir, aquellas prendas con muchos detalles que hacen que el outfit pase de ser algo totalmente básico a uno con mucha presencia y que puede ser una salvación en muchos momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocioosorno)

En esta ocasión, Rocío Osorno ha dado con una prenda de ropa que promete ser todo un fondo de armario para esta época. Se trata de un chaleco de la nueva colección de Zara que ha llamado la atención en todos sus seguidores por los estampados, bordados y llamativos colores que presenta. Una prenda que bien puede ser empleada para una reunión informal con las amigas a modo street style o para un evento más formal que permita vestir un look algo más sencillo.

"No soy mucho de mezclar prendas con tanto detalle, pero cuando hice esta combinación me encantó". Con estas palabras, la influencer publicaba un post en su Instagram en el que mostraba una opción perfecta para combinar este chaleco bordado. Se trata de un bikini marrón con detalles en dorado y pantalones fluidos también estampados. Un outfit que, si bien no es el estilo normal de Rocío, ha dejado claro que a veces salir de tu zona de confort puede ser bastante gratificante.

No cabe duda que los chalecos tipo 'boho' serán una de las opciones más recurridas en esta nueva temporada y el diseño 'chic' está cada vez más a la orden del día. La prenda pertenece a la nueva colección de Zara y está disponible en todas las tallas desde la XS a la L, aunque en algunas hay poca existencias. Con un precio de 39,95 euros, promete ser el chaleco del verano y terminar de agotarse de cara a los próximos días.