Los accesorios que darán el toque final a los 'looks' de verano de Nuria Roca: dos pulseras con amuleto incluido

El verano es sinónimo de luz y color. Es en esta temporada donde los tonos vibrantes hacen su gran aparición y dan un toque llamativo a cualquier estilismo. Nuria Roca (52 años) es fiel a seguir esta explosión cromática que, en su caso, está presente en todo tipo de piezas. Desde de prendas de ropa hasta los complementos.

En lo que a accesorios se refiere, la colaboradora de El Hormiguero acaba de sumar a su joyero nuevas pulseras que promete dar el toque final a sus estilismos estivales. Son dos piezas de Ane & Grace, firma que nació en Dubái y aterrizó en España en 2023.

"Qué original y bonito todo. No me lo voy a quitar este verano", ha asegurado Nuria Roca junto a una imagen compartida en sus stories de Instagram en la que muestra sus dos nuevas adquisiciones

En cuanto a las piezas, la primera es la 'Pulsera triple', de piedras doradas y colores, valorada en 15 euros. La segunda, es el modelo 'Pulsera Evil Eye', de acero inoxidable, chapada en oro y con un ojo turco que, parra muchos se considera una imagen amuleto. Su precio es de 16 euros y, al igual que le diseño anterior, puede comprarse en la página web de la marca.

De momento, Nuria Roca sólo se ha limitado a mostrarla en sus stories. Al menos públicamente no las ha lucido como complemento. Sin embargo, a juzgar por sus palabras no tardaría en hacerlo. La comunicadora vaticinaba que ambos accesorios se convertirían en un must de la temporada estival.

Las dos nuevas pulseras de Nuria Roca. Instagram

Lo cierto es que ambos accesorios combinan con todo tipo de estilismos. Desde el más colorido hasta el más básico y neutro al que estas pulseras darían un punto de color. Además, son ideales para dar el toque final a un look de playa de piscina.

Al margen de las dos nuevas pulseras de Nuria Roca, Ane & Grace cuenta con una amplia variedad de joyas que prometen convertirse en las imprescindibles de la temporada estival.

Recientemente, la marca lanzaba una nueva colección de pendientes con cristales de murano hechos a mano en España, que también ofrecen un punto de color a todo tipo de looks. Incluso a aquellos más elevados y chic que cada verano, temporada de eventos, pisan con fuerza. En cuanto a esta reciente propuesta, está formada por tres diseños: Jazmine largos, Jazmine medio y Jazmine multicolor.