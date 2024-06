Anna Padilla inaugura la temporada de piscina con el 'outfit' de punto que querrás llevar sobre el bañador

Anna Padilla (27 años) lo ha vuelto a hacer. La influencer arrasa en sus redes sociales con un nuevo conjunto de flecos, ideal para las vacaciones de verano. El oufitt, en sí mismo, es un acierto. Pero a la joven empresaria, además, le sienta como un guante.

Se trata de un dos piezas de punto, firmado por Mango, y con un toque boho. El conjunto está formado por un pantalón de corte recto, bota camapana, cintura elástica y con cierre de lazo. Es en color crudo y está disponible desde la talla S hasta la L. Tiene un valor de 39,99 euros y se vende como una prenda independiente al top. No obstante, el total look, como lo lleva Anna, es un absoluto acierto.

La pieza superior sigue la misma línea que el pantalón en cuanto a color y tejido. Es un jersey tipo crop, de cuello redondo, manga larga, sin cierre y con detalle de flecos. También se vende desde la talla S hasta la L y por 39,99 euros. Así, quienes quieran decantarse por el conjunto en su totalidad, deberán desembolsar un toal de 79,98 euros.

Es el look perfecto para llevar sobre el bañador o bikini, tal y como ha hecho la influencer. Debajo del top y el pantalón, Anna ha llevado un traje de baño de dos piezas en tono fucsia, también de Mango. Ha sido el outfit que ha elegido para inaugurar la temporada de piscina en casa de su madre y, según confiesa, es uno de sus favoritos. "Los looks playeros me vuelven loca y me moría de ganas de estrenar éste".

La hija de Paz Padilla (54) no se ha olvidado de los complementos y ha sumado a su estilismo un bolso tipo shopper de fibra natural que le ha dado un punto de color y que sigue la misma estética estival.

Como toque final, se ha decantado por una pinsa en forma de estrella que le ha permitido recoger su melena, peinada al natural. Un accesorio que ya se ha convertido en un imprescindible de la influencer, pues como ella misma ha comentado, tiene una gran colección en el armario.

El look en su totalidad se lleva un 10. Sólo hay que leer los comentarios que Anna ha recibido de sus seguidores para confirmar que ya es uno de los favoritos de las fashionistas. "Me encanta el conjunto. Soy muy fan de los flecos", "Hermosísimo y te queda fantástico" o "Es chulísimo", son algunos de los mensajes que se leen en su publicación.