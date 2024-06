Tamara Falcó reta a las altas temperaturas con la chaqueta tweed que necesitas como fondo de armario

El verano está a la vuelta de la esquina y ya se empieza a notar. Cada vez hace más calor, algo que invita a lucir los estilismos más en tendencia del verano. Es ahora cuando se buscan los looks más cómodos y frescos de la temporada, algo que se convierte en una tarea más fácil por la cantidad de opciones que ponen a la venta las diferentes firmas de moda.

Sin embargo, hay quienes prefieren retar estas altas temperaturas y seguir apostando por los looks más elegantes, pero no frescos. Es precisamente lo que ha hecho Tamara Falcó (42 años), quien ha compartido a través de su perfil de Instagram su último estilismo que no ha dejado indiferente a nadie.

La publicación pronto se ha llenado de mensajes de cariño hacia la socialité. Muchos han querido dejar sus comentarios para mostrarle su admiración ante este estilismo. Sin embargo, otros han preferido juzgar la elección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Tamara Falcó ha apostado en esta ocasión por lucir un estilismo clásico, pero que nunca pasa de moda. Estos últimos meses, las chaquetas tweed se ha convertido se han convertido en un must de cualquier armario. Son muchas las firmas que han apostado por lanzar al mercado sus propias propuestas y que convencen a todo tipo de personas y gustos.

La marquesa de Griñón se ha decantado en esta ocasión por un modelo que pertenece a la colección de Mango y que, por el momento, se puede adquirir tanto en tiendas físicas como en su página web. Así lo definen: "Tejido tweed, diseño recto, cuello redondo. Cuatro bolsillos de parche en la parte delantera y terminaciones deshilachadas".

Tiene un precio de 59,99 euros y está disponible en tres colores diferentes y con los que se pueden crear una infinidad de estilismos. El que ha escogido Tamara es el negro, el más básico y combinable y que es un must en cualquier armario. Pero Mango también ofrece otra opción en color caqui y en color crudo.

Estilismo de Mango.

Está disponible desde la talla XXS hasta la XXL, pero hay algunas de estas que ya se encuentran completamente agotadas. Sin embargo, se puede dejar el correo para la firma te avise en el momento en el que se reponga.