La chaqueta vaquera con la que Beyoncé anuncia el arranque de su nueva era: 'Cowboy Carter'

"4 días para Cowbow Carter". Con estas palabras, Beyoncé (42 años), lo ha vuelto a hacer. La artista más influyente de la música, la Reina, como la llaman todos, ha posteado en su perfil de Instagram una especie de combo de fotografías en movimiento con el que anuncia el inminente estreno de su octavo álbum de estudio.

Este proyecto es el segundo acto de su álbum Renaissance, estrenado en julio de 2022, y del que la estrella pop, hasta el momento ha presentado los temas 16 Carriages y su viralísimo Texas Hold 'Em. Con este último single, la antesala al estreno definitivo del disco, se ha posicionado en el número uno de Billboard y ha logrado ser la primera mujer negra en conseguir llegar al top con un tema de estilo country.

En la imagen de Instagram, Beyoncé va absolutamente mimetizada para la ocasión. Chaqueta vaquera, pantalones del mismo estilo, , gafas, bolso y, por supuesto, botas. EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los detalles de la pieza con la que Queen B anuncia, oficialmente, el arranque de su nueva era.

Se trata de una chaqueta de estilo denim diseñada por la creativa francesa Marine Serre, que no es la primera vez que aparece por el vestidor de Beyoncé. Como apuntan desde la web multimarca My Theresa, "todo armario necesita una chaqueta en denim: el modelo Regenerated de Marine Serre es la opción ideal".

Y prosiguen: "Su diseño cropped presenta el icónico estampado de luna de la marca y se completa con copas en forma de luna". Su precio original era de 1.100 euros, pero ahora se puede adquirir por el 40 por ciento de descuento, es decir, por 660 podrías hacer el baile viral de TikTok con la música de Texas Hold'Em y con la chaqueta que llevó la mismísima Beyoncé.

La autora de Crazy in love estrenó prendas de Marine Serre en el año 2020, para un vuelo en su jet privado. Después, en 2021, eligió un jumpsuit marrón con las lunas en beige para su vídeo Already dentro de la película Black is king, de Disney+. También llevó uno de los outfits más icónicos de su gira, Renaissance World Tour. Y ahora, se corona con esta chaqueta vaquera. This ain't Texas, B!