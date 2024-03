María Pombo impacta en Nueva York con un abrigo verde de piel vegana que arrasa en la web

No hay duda de que María Pombo (29 años) vive unos días de ensueño en Nueva York. Pero en concreto, hay una jornada que destaca por encima de cualquier otra: la del miércoles 13 de marzo. Sin imaginarlo, la influencer tuvo una sesión de fotos con una fotógrafa mexicana, le hicieron una entrevista improvisada para TikTok y recibió un sinfín de comentarios positivos por su estilismo. La pieza estrella, tal y como reveló en sus stories de Instagram, fue un abrigo verde confeccionado en piel vegana, que arrasa en la web.

"Unas 15 personas, y no estoy exagerando, me han dicho 'oh, I love your jacket", comentó la influencer a modo anecdótico. Así, dejó constancia de que los neoyorquinos se han enamorado de su abrigo de Alameda, una pieza que según ella misma reveló, compró en WOW Concept.

La prenda en cuestión es un abrigo verde confeccionado en piel vegana, con botones forrados. En cuanto a su diseño, es largo y holgado. Tiene un valor de 290 euros y, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, está agotado en la página web de la firma.

María Pombo lo llevó con un look sporty chic, formado por unos vaqueros de pernera ancha, camiseta beige de cuello alto y botines Golden Goose que, junto con la chaqueta, dieron el toque colorido al look.

Un estilismo de 10 que no sólo se robó las miradas de quienes viven en la Gran Manzana. La pieza también ha arrasado entre sus seguidores de Instagram, quienes no han dejado de hacerle comentarios respecto al abrigo. "Amo la gabardina matcha", le ha escrito Violeta Mangriñán (30). En el post se leen otros mensajes como los siguientes: "Qué bonito el abrigo. ¿De dónde es?", "Oye, qué abrigo más bonito" o "Me encanta la chaqueta verde".

Fue el pasado lunes, 11 de marzo, cuando María Pombo aterrizó en Nueva York junto a su marido, Pablo Castellano (89). Un destino especial para ambos, pues fue allí a dónde se escaparon hace unos años con motivo del 30 cumpleaños de él.

Tal y como han revelado en sus redes sociales, la influencer y el empresario han recorrido los puntos más emblemáticos de la ciudad, han disfrutado de su oferta gastronómica y han vivido experiencias inolvidables con quienes hacen vida en la Gran Manzana.