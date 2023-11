María Pombo tiene el vestido marrón chocolate perfecto para las fechas navideñas

El color marrón chocolate se ha convertido en una de las tendencias más inesperadas de esta temporada. Aunque tuvo unos comienzos en los que no convencía a todo el mundo, ahora ya no hay persona que no quiera alguna prenda en esta tonalidad.

Ya sea en abrigos, vestidos o en la manicura, el marrón chocolate ha llegado para quedarse. Son muchos los rostros conocidos que se han sumado a esta tendencia que viene arrasando y que trae propuestas muy diferentes.

Una de las últimas en hacerlo ha sido María Pombo (29 años), que ha aprovechado el evento de Ghd, marca de la que es embajadora, para lucir uno de los vestidos más en tendencia en esta temporada y que se puede conseguir a un buen precio.

[De María Pombo a Dulceida: todas las invitadas a una de las fiestas más glamurosas y esperadas del año]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Se trata de un minivestido entallado de tejido de lentejuelas, palabra de honor y cierre en la parte lateral. Es un modelo que pertenece a la colección cápsula de fiesta que Mango ha lanzado junto a Jen Ceballos (32), una influencer colombiana. Su precio es de 80 euros y está disponible desde la talla XS hasta la L.

En esta prenda se unen dos de las tendencias que más se están siguiendo esta temporada: el color marrón chocolate y las lentejuelas. Además, es una de las mejores opciones para las fechas navideñas que se acercan.

Lo ha combinado con unos tacones de la misma colección de Mango y que también son de la misma tonalidad. Se trata de unas sandalias de efecto satinado y tacón de 6,5 centímetros con las que se logra crear un efecto de piernas infinitas. Su precio en la web de la firma es de 69,99 euros.

Para el pelo, María Pombo ha optado por innovar y llevar un semirecogido con raya al lado y un mechón suelto. Un peinado diferente a lo que suele llevar, pero con el que convence y que le queda espectacular. En cuanto al maquillaje, se ha decantado por los tonalidades tierra, que combinan a la perfección con el resto del outfit.

Son muchas las influencers que se han sumado a esta tendencia en las últimas semanas. Una de las personas que más está adaptando esta tonalidad en cada uno de sus estilismos es Tamara Falcó (42). Otras como Hailey Bieber (27) o Kendall Jenner (28) fueron pioneras a finales de 2022, aunque sin mucho seguimiento. Este año, la moda les ha dado la razón.

Sigue los temas que te interesan