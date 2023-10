Las exclusivas bailarinas de tacón de Sassa de Osma las firma Dior: son acharoladas y con abalorios

Alessandra de Osma (35 años) y su marido, el príncipe Christian de Hannover (38), se convertirán en familia numerosa a principios del próximo año. El matrimonio está esperando su tercer hijo, una información que vio la luz el pasado mes de septiembre. Esta gran noticia llega de la mano de uno de los mejores momentos personales y profesionales de la pareja.

En lo que respecta a Sassa, es todo un referente de estilo, y siempre asiste impecable a todos sus compromisos. Desde 2021 se ha granjeado una vasta reputación. Ese año, hacía público su perfil de Instagram, dejando al descubierto su lado más personal y su pasión por la moda, muchos entendieron que sería un éxito rotundo: daría lecciones de moda diariamente.

Desde entonces, además de compartir las novedades de su exclusiva firma de bolsos, Moi and Sass, la mujer de Christian de Hannover ha mostrado los detalles de un sinfín de looks que no han hecho más que confirmar su exquisito gusto por el buen vestir.

Es lo que ha ocurrido en su última publicación: Alessandra luce unas bailarinas que se han convertido en el centro de todas las miradas de sus 134.000 seguidores.

Se trata de unas exclusivas bailarinas que las firmas Dior. Cuesta 1.550 euros. "La bailarina de tacón Dior Rose, novedad de la temporada Invierno 2023, es una creación moderna y elegante que rinde homenaje a Catherine Dior", reza la página web de la firma.

Las bailarinas de Sassa de Osma.

Y añade: "El empeine de piel de becerro acharolada negra se ha adornado con una rosa inspirada en los archivos de Roger Vivier para Dior, rodeada delicadamente por abalorios de resina blancos y dorados y la firma CD. La tira realza delicadamente el tobillo y el tacón cilíndrico de 3,5 cm completa el modelo enjoyado.

Sassa vs. moda

Moda y Sassa de Osma van intrínsecamente unidos. Desde 2018, la aristócrata cuenta con una firma de bolsos, denominada Moi&Sass.

Esta firma de bolsos ya cuenta con tres colecciones -la última, otoño-invierno 2021-2022- y, a menudo, Sassa la promociona en su cuenta de Instagram, una ventana que, junto a los últimos eventos de la realeza europea, le ha servido para posicionarse como una referente de estilo.

En los últimos meses, Sassa de Osma ha conseguido colocarse en el podio de las royals mejor vestidas. La abogada peruana ha impactado con diferentes estilismos que, tal y como ha ocurrido con otras integrantes de las casas reales europeas, pasarán a la historia.

