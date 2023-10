Descubrimos de dónde es el último 'look' de Blanca Suárez al más puro estilo 'Old Hollywood'

Blanca Suárez en el estreno de 'Me he hecho viral'.

Blanca Suárez (34 años) está dejando con la boca abierta a más de uno con la acertada elección de estilismos para la promoción de su último proyecto. Primero, se comentó su paso por La Resistencia, donde escogió una camisa oversize de Karl Lagerfeld.

Ahora ha vuelto a ser tendencia por el look con el que asistió el lunes 9 de octubre al estreno de su película, Me he hecho viral. Muchos han calificado esta selección como una de las mejores de su carrera profesional. La actriz ha sorprendido con un ceñidísimo crop top de manga larga y con escote entre forma Bardot y de corazón, combinado con una falda de tiro alto y con efecto sirena. El look completo forma parte de la colección otoño-invierno 2023 de Nina Ricci. La parte de arriba tiene un coste de 350 euros, mientras que la falda está valorada en 790 euros.

Además, quiso completar el estilismo con unas altísimas sandalias de plataforma. Pero sin duda, lo que más llamó la atención -y como para no hacerlo- fue la pamela tamaño XXL, de 52 centímetros, que escogió. Se trata de una elección muy atrevida para un evento de este tipo, pero que no ha dejado indiferente a nadie y que tiene un precio de 895 euros.

La actriz ha demostrado que las pamelas no son exclusivas de las bodas, ni de las familias reales ni de los asistentes de Ascot, y que también se pueden llevar en alfombras rojas y estrenos. Parece que Suárez se ha inspirado en la estética de las divas del Old Hollywood, como Marilyn Monroe, para este evento.

Algo que queda claro de esta temporada otoño-invierno 2023 es que los complementos se llevan a lo grande y con colores extravagantes y diferentes a lo que la moda está acostumbrada.

Además, la actriz ha querido estrenar una nueva imagen. Ya sabemos que Suárez es una de las actrices a las que más les gusta innovar con su pelo e incorporar estilismos nuevos y diferentes. Ahora se ha atrevido con el hush cut, un corte a capas que aporta movimiento. Además, también se decanta por el tono café moca, un castaño natural con reflejos acaramelados y dorados que se ha convertido ya en una de las tendencias de la temporada.

Para el maquillaje, la actriz ha optado por un maquillaje en tonos melocotón para potenciar y dar color al rostro. Además, también destacan sus cejas pobladas y despeinadas, que aportan al rostro un contraste entre lo sofisticado y lo informal.

