Con plataformas: así son los zapatos favoritos de las invitadas de boda

En plena temporada de BBC, o lo que es lo mismo de bodas, bautizos y comuniones, es hora de escoger el que será el mejor estilismo para ser la invitada perfecta. Sin embargo, no solo la ropa es importante, de hecho en muchas ocasiones es mejor comenzar vistiéndose por los pies para así garantizar que llevarás esas sandalias que tanto te gustan o que tan cómodas son.

Una de las tendencias de esta temporada y que se ha convertido en la favorita de las invitadas de boda son los zapatos de plataforma y las alpargatas de esparto. Tanto el tacón de estilo bloque como la plataforma, hacen que sea la opción más cómoda para aguantar todo el día sin necesidad de llevar una segunda opción para cambiarse cuando dé comienzo el baile.

Ahora que se llevan más que nunca, no podemos evitar hacer la selección de los zapatos con plataforma y alpargatas de esparto de Mustang, Vidorreta y Gaimo que querrán todas las invitadas de boda para elevar su look al cuadrado.

De esparto y doradas

Sandalias de Yao Platino, de Gaimo. Precio: 105,00 euros

Las sandalias de esparto son uno de los modelos favoritos de las invitadas de boda y es que le dan un toque diferente a los looks de boda. Gaimo y Vidorreta tiene un diseño de alpargatas de esparto de todos los colores que son tan elegantes como originales para combinar con los looks más sofisticados. Pero el tono favorito para looks más arreglados es el dorado.

Colores tendencia

Sandalias de tacón morado Sindy, de Mustang. Precio: 55,95 euros

Del fucsia al morado, así son los colores más tendencia de esta temporada que son perfectos para combinar tanto en looks de estilo color block como por el contrario convirtiéndose en el protagonista del mismo. El modelo Sindy de Mustang es una sandalia de lo más versátil y veraniega que destacan especialmente por sus elegantes tiras cruzadas en el empeine. Gracias a la plataforma delantera y el tacón de bloque, son el modelo más cómodo para darlo todo sobre la pista de baile.

También podemos encontrar estos modelos tan en tendencia en colores de moda como el fucsia, dando así ese toque color block que tanto vemos en el streetstyle. Estas opciones que nos facilita Vidorreta o Gaimo son las perfectas para disfrutar de tu evento más especial.

Básicos

Sandalia Sindy Color Beige, de Mustang. Precio: 45,99 euros

Este 2023 hay un modelo de zapatos con plataforma que se ha convertido en la sandalia básica de plataforma que combina con todos los looks de eventos. un diseño de sandalias de tacón que, además de contar con varias tiras anudadas en el empeine, también cuentan con una doble sujeción al tobillo con un par de vueltas que termina en un cierre de hebilla ajustable.

