De Harry Styles a Manu Ríos: las sandalias 'ugly chic' que veremos este verano (y en invierno también)

Ya conocemos la tendencia de las ugly sandals. Desde que se instauró a mediados de los años noventa, las hemos visto volver con el calor cada año y este verano no iba a ser menos. Esta vez, el retorno de las sandalias ugly será con un twist mucho más chic y arreglado, ya sea con calcetines o sin ellos.

Llega julio, e Instagram se inunda de fotografías de nuestros celebs, it boys e influencers favoritos llevando este tipo de calzado. Entre ellos, el actor Manu Ríos (24 años) o el artista Harry Styles (29), junto a Leonardo DiCaprio (48) o el mismísimo Shawn Mendes (24): todos han caído rendidos ante la tendencia del momento.

Una tendencia que viene pisando fuerte, y nunca mejor dicho, ya habían sido algunas casas de lujo como la maison francesa Dior quien en 2022 se anticipaba a la tendencia colaborando con la famosa firma Birkenstock. Ahora se reafirman de nuevo, y lo hemos podido comprobar en su último desfile Menswear SS24. No cabe duda de que las ugly sandals, son las protagonistas del momento.

Manu Ríos en una imagen de sus redes sociales.

Glent, que ha triunfado este invierno con sus zapatos hechos a medida, ha sabido actualizarse y propone sandalias hechas con tecnología puntera, cómodas y elegantes que, para no sufrir y caer en el fast fashion, no querrás quitarte no solo este verano.

Según desvelan en la web de Glent, este modelo, llamado Alfredo, es "calzado ready-to-wear disponible hasta en tres anchos y también en medias tallas para garantizar el largo y ancho apropiado, con la garantía de la marca española líder en calzado a medida. Gran variedad de diseños elegantes, sofisticados y atemporales. Permite la integración de plantillas acomodativas". Su precio es de 197,10 euros.

La tendencia de los ugly shoes es una apuesta segura además de cómoda. Una sandalia negra, combinable con absolutamente todo: con pantalones vaqueros, cortos para ambientes más informales o largos para una mañana de oficina, de lino, siempre como gran protagonista en las temporadas, o incluso bañadores, para planes tanto en el asfalto, playa o la montaña.

Sandalia de Glent, modelo Alfredo.

Sandalias con personalidad, versátiles y con carácter, que te diferencian del resto y que nos acompañan en todos nuestros planes de día o de noche, ya sea en formato abierto o cerrado. Glent apuesta por sumarse a las tendencias reinterpretando el concepto de las míticas ugly shoes con productos de alta calidad y duraderos.

