Pilar Rubio se rinde a la tendencia de las gorras con mensaje: su modelo de Zara que invita a la calma

Las gorras con mensaje vienen pisando con fuerza en el street style desde hace varios meses. Es una de las tendencias de 2023 y Pilar Rubio (45 años) ha querido sumarse, uniéndola a su característico estilo. Lo ha hecho con un modelo de Zara que mostró en sus redes sociales mientras grababa su reciente participación en El Hormiguero.

Aunque estaba en el plató del programa, la colaboradora no se desprendió de este accesorio que normalmente había estado asociado a la protección del sol. La televisiva escogió un modelo que invita a tener una vida más calmada y libre de preocupaciones. "Live more, worry less", que en castellano se traduce como "Vive más, preocúpate menos", es el mensaje que se lee en la gorra de Pilar.

En concreto, es un diseño con visera, texto bordado a contraste y ajuste en la parte posterior, que está a la venta en la página web de Zara por un precio de 12,95 euros. Pilar Rubio la ha lucido en negro, un color básico que puede combinarse con cualquier estilismo y que sigue la línea rockera que tanto la caracteriza. No obstante, también está disponible en azul marino, kaki y beige, con un mensaje 'inspirador' diferente.

Pilar Rubio, en vídeo publicado en sus 'stories' de Instagram. Redes sociales

Pilar Rubio la lució como complemento de un estilismo donde el tejido vaquero fue el gran protagonista. Entonces, la mujer de Sergio Ramos (37) se mostraba con un jeans y una chaqueta a juego, que combinaba con un top negro, a tono con las sandalias y la gorra. El toque final se lo daba con un intenso maquillaje en el que la sombra turquesa de los ojos fue lo más llamativo.

La televisiva se ha unido a una tendencia que será una aliada en los meses de verano. Más allá de ser un complemento fashion, las gorras con mensaje también ayudan a protegerse del sol y, entre otras cosas, a poner solución a un bad hair day. Diferentes marcas, low cost -como Zara-, así como aquellas firmas de corte más exclusivo, como Louis Vuitton, las ofrecen en todos los tejidos y colores.

Además de Pilar Rubio, otras famosas se han apuntado a esta nueva moda, manteniendo su estilo propio. Es el caso de Tamara Falcó (41) o Paula Echevarría (45). No hay duda de que han llegado para sustituir las típicas camisetas con mensajes que en su día también acapararon parte del street style. En este caso, sin embargo, es una tendencia más minimalista.

