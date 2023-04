El vestido camisero de Patricia Cerezo en color fucsia que querrás comprar esta temporada

La periodista y colaboradora de televisión Patricia Cerezo (50 años) es una mujer a la que le gusta cuidarse y estar a la última en cuanto a moda se refiere. Esto es algo que se extrae fácilmente con sólo visitar sus redes sociales.

La exmujer de Ramón García (61) acostumbra a lucir y promocionar en su Instagram tanto looks como complementos que ella se pone en el día a día. Cerezo es una mujer práctica, a la par que elegante, y en su participar escaparate 2.0 lo deja claro a golpe de post.

En las últimas horas, Patricia ha querido mostrar a sus 22.000 seguidores el vestido camisero más colorido y elegante que tiene en su armario. Se lo ha puesto para una ocasión muy especial: su participación en el programa Ana, que emitió Telecinco el pasado viernes sobre la figura de Ana Obregón (68) y su maternidad tardía por gestación subrogada.

La exmujer de Ramón García lució un diseño, en color fucsia, de la firma Roberto Verino. Cuesta 395 euros y está disponible en diferentes colores y tallas.

"Vestido camisero en tafeta fucsia con manga larga con trabillas para remangar. Cuello camisero, cierre mediante botonadura a la vista en centro delantero y cinturón de atar en el mismo tejido", se puede leer desde la página web.

En cuanto a los cuidados del vestido, se recomienda: "Lavar a mano, no frotar. No lejía. Temperatura máxima de 110 grados centígrados. Limpieza en seco con percloretileno. No se puede secar en secadora".

Las reacciones a la publicación de Patricia Cerezo no se han hecho esperar: "Muy buen programa, Patricia", "Eres una crack", "Muy elegante", "Impresionante", "Te sales", "Cañón, estuviste top", "Me gustó mucho. Hacía tiempo que la televisión no ofrecía un programa de corazón con clase".

La búsqueda de la excelencia en el patronaje, la calidad en el tejido y una silueta femenina y elegante pero siempre sugerente son las máximas de Roberto Verino. Este reconocido diseñador gallego nació en Verín en 1945 y cursó estudios de Bellas Artes en París, donde residió en los años 60. Tras diseñar varias colecciones para Billy Bonny, Roberto Verino regresó a su tierra con la responsabilidad de desarrollar la firma francesa en España.

