Los nuevos modelos de las abarcas menorquinas que conquistan a la Familia Real: sostenibles y atemporales

Las abarcas menorquinas son famosas cada verano por su versatilidad y comodidad. Este 2023, los diseños de Castell Menorca llenarán, toda seguridad, las redes sociales con sus diversos modelos: planas, con plataforma, con cuña, prints, en tonos inspirados en el mar y la naturaleza de la isla…

Y puede que no sólo las redes, sino también los medios de comunicación. Ya sucedió en 2017. La Familia Real al completo -esto es, Felipe VI (55 años), Letizia (50), Leonor (17) y Sofía (15)-, cayó rendida ante este tipo de calzado, perfecto para sus días de asueto en Palma de Mallorca.

En Castell Menorca, la firma sostenible más popular de la isla, fabrican desde 1985 abarcas con suela de neumático reciclado. "Nos inspiramos en nuestra isla, Reserva de la Biosfera, donde producimos el cien por cien de nuestros productos artesanalmente utilizando material reciclado", expresan a EL ESTILO de EL ESPAÑOL desde la marca.

[Lo que no se vio del viaje a Palma: la actitud de Letizia con las dependientas y el curioso interés de Leonor]

Abarcas de la firma Castell Menorca. Cedida

Castell Reclycled

Cada modelo es exclusivo precisamente por su suela, proporcionando una adherencia excepcional y consiguiendo un producto cien por cien libre de metales. Gracias al uso de lo que ellos llaman "piso de neumático reciclado", se evita el vertido de 60 gramos de CO2 a la atmósfera por cada par.

El piso -la suela-, al ser de neumático reciclado, es exclusivo en cada modelo y no hay dos modelos iguales. Además, el piso de neumático obtiene un plus de resistencia y flexibilidad y es un material reciclado que proporciona una adherencia excepcional. Y no sólo eso, sino que está libre de metales, gracias a un minucioso proceso de extracción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Castell Menorca (@castellmenorca)

Son piezas con alta resistencia a la abrasión gracias a la suela neumática y modelos con una alta durabilidad, según informan desde la firma. Castell Menorca no solo fabrica sus menorquinas con la garantía de Avarca de Menorca, también diseña y confecciona sus abarcas poniendo todo su corazón en ello. "Es nuestra forma de trabajar, la única que conocemos", concluyen.

Modelos para todos

La firma, que se encuentra al filo de cumplir las cuatro décadas de existencia, tiene modelos para mujeres, hombres y niños. Para todos hay menorquinas y alpargatas. Para ellas, también existe la opción sandalia. Además, tal y como aparece en su página web y en su perfil oficial de Instagram, hay botas y botines; sandalias en versión bio y bolsos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Castell Menorca (@castellmenorca)

Siempre con el compromiso de tratarse de una firma sostenible. "Todos nuestros productos están fabricados con pieles de cría responsable", declaran. Las abarcas de Castell Menorca ofrecen una gran durabilidad, contribuyendo así a una compra responsable (lo que en el argot de moda se llama slow fashion). Además, ofrecen diseños atemporales que se alejan de las modas efímeras del mercado.

Sigue los temas que te interesan