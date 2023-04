El conjunto 'working' de Sassa de Osma que sirve tanto para el trabajo como para cualquier evento

Alessandra de Osma (35 años), la princesa de Hannover, es todo un referente de estilo, y siempre asiste impecable a todos sus compromisos. Por eso cuando en abril de 2021 hacía público su perfil de Instagram, dejando al descubierto su lado más personal y su pasión por la moda, muchos entendieron que sería un éxito rotundo: daría lecciones de moda diariamente.

Desde entonces, además de compartir las novedades de su exclusiva firma de bolsos, Moi and Sass, la mujer de Christian de Hannover (37) ha mostrado los detalles de un sinfín de looks que no han hecho más que confirmar su exquisito gusto por el buen vestir.

Así ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones. Sassa de Osma ha lucido un vestido con el que da su particular bienvenida al buen tiempo, a la primavera más explosiva, pese al frío que asola en España. La princesa de Hannover, fan de la firma de Inditex y de los básicos, se ha decantado por un vestido de la firma Massimo Dutti.

"New @massimodutti collection", postea la princesa junto a varias imágenes donde posa con el conjunto de americana y pantalón que ha enamorado a sus seguidores. La americana es de color marfil, cuesta 199 euros y está disponible en diferentes tallas.

"Confeccionada en tejido 100 por 100 lino, cuello con solapa de pico, hombreras, cierre cruzado mediante doble botonadura frontal, dos bolsillos con solapa, puño de cuatro botones y forro interior", se puede leer en la página web. Está fabricada en Portugal y, como bien se aprecia, está disponible de pantalón a juego para completar el conjunto.

En lo que respecta al pantalón, se hace constar que es de "pierna ancha, con cierre mediante cremallera oculta por tapeta y corchetem y tiene dos bolsillos de ojal en la parte posterior". También en color marfil, cuesta 129 euros. Así las cosa, si lo que deseas es el conjunto completo deberás pagar cerca de 330 euros.

Las reacciones a la publicación de Sassa no se han hecho esperar: "Hermosa, amiga", "Preciosa", "Lindísima", "Este look es sencillamente perfecto".

Éxito en la moda

Desde 2018 Sassa de Osma cuenta con una firma de bolsos, denominada Moi&Sass, cuyas piezas, hechas a mano en España, se caracterizan por ser atemporales, minimalistas y de alta calidad.

Esta firma de bolsos ya cuenta con tres colecciones -la última, otoño-invierno 2021-2022- y, a menudo, Sassa la promociona en su cuenta de Instagram, una ventana que, junto a los últimos eventos de la realeza europea, le ha servido para posicionarse como una referente de estilo.

En las últimas semanas, Sassa de Osma ha conseguido colocarse en el podio de las royals mejor vestidas. La abogada peruana ha impactado con diferentes estilismos que, tal y como ha ocurrido con otras integrantes de las casas reales europeas, pasarán a la historia. La princesa de Hannover, que destaca por su sobriedad, ha triunfado con sus outfits de invitada, pero también con sus atuendos de calle y su forma de lucir las últimas tendencias.

