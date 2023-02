Virginia Troconis confía en un traje blanco y de estética masculina para su cita más especial

El pasado martes, 21 de febrero, Virginia Troconis (43 años) vivió uno de los días más emocionantes de su vida, ser testigo de la rueda de prensa en la que su marido, Manuel Díaz 'El Cordobés' (54), explicaba a la prensa cómo había surgido la esperada reconciliación con su padre, Manuel Benitez 'El Cordobés' (86). Una cita de la que fue testigo directo y en la que se mantuvo en todo momento en un discreto segundo plano.

Y aunque no dijo palabra alguna a los medios de comunicación allí reunidos, no hizo falta y es que la venezolana dejó que su look hablara por ella. Para esa ocasión, eligió un elegante traje de un impoluto color blanco, un tono que simboliza entre otras cosas los nuevos comienzos.

Una elección muy acertada con la que Virginia volvió a demostrar tener un gran gusto a la hora de elegir su vestuario. Tal y como desveló poco después en sus redes sociales, el conjunto que lució era de Strena, una pequeña firma nacida en 2003 en Huelva cuyas piezas destacan por tener líneas elegantes y ser muy femeninas.

Virginia Troconis en una imagen compartida en sus 'stories' de Instagram. Instagram

Dos características que se pueden aplicar a su outfit. Estaba formado por la chaqueta Juarina, una pieza de corte masculino con patrón de corte recto con hombros marcados, escote amplio en forma de pico que se cierra hacia un lateral. Tiene dos grandes botones muy especiales, bordados a mano en hilo de lurex con motivos florales son una verdadera joya.

Clásica, pero a la vez muy actual por su salida en las hombreras y su toque oversize, esta chaqueta es la prenda perfecta para protagonizar cualquiera de los momentos del día a día, perfecta como look de oficina o para acudir a un evento especial. Tiene un precio de 172,99 euros y se confecciona en S, M, L y XL.

En cuanto al pantalón Virginia Troconis lució el modelo Nora. Un básico imprescindible para los outfits más elegantes. Esta prenda está confeccionada en punto texturizado, es de talle alto, tiene cinturilla, cremallera trasera y pierna recta con una ligera forma acampanada. Versátil y atemporal digna de cualquier buen fondo de armario.Su precio es de 89,99 euros y se puede encontrar en las tallas S, M, L y XL.

Traje de la firma 'Strena' Strena

Para cuidar el traje, que está confeccionado en materiales sintéticos (96% de poliéster y un 6% de elastano), la marca recomienda lavarlo siempre en tintorería y solo cuando sea necesario, pues los procesos de limpieza pueden desgastar sus tejidos.

