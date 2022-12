Teresa Andrés está lista para disfrutar de las fiestas con los 'leggings' de Calzedonia que arrasan en la web

"Ready para brillas estas navidades". Así describía Teresa Andrés Gonzalvo (29 años) uno de sus recientes post en Instagram, donde se mostraba con varias propuestas de Calzedonia, firma de la que es embajadora. Aunque lucía varias opciones, lo cierto es que la influencer acaparaba las miradas por su primer estilismo: un top negro off shoulders, que completaba con unos leggings de lentejuelas, la pieza protagonista de su look.

La prenda en cuestión es un pantalón ceñido al cuerpo de corte campana, que le da un aire setentero al outfit. Llama la atención, sobre todo, por el color dorado de sus lentejuelas, un elemento muy propio de las fiestas navideñas por su típico toque glitter.

La prenda tiene un precio de 38,95 euros y ha sido confeccionada desde la talla S hasta la L. Sin embargo, mientras se redacta esta noticia, se encuentra agotada en la web en todos sus tamaños. Un récord en ventas que confirma su éxito en la industria de la moda.

[Teresa Andrés tiene el traje de raya diplomática que enamorará a las más clásicas]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa Andrés Gonzalvo (@teresaandresgonzalvo)

Aunque es una pieza muy propia de las fiestas de diciembre, el legging que ha conquistado a Teresa Andrés Gonzalvo también vale para cualquier otra noche de celebración. Por otro lado, es un modelo que, por sus características, cumple con todas las tendencias del momento. Sin embargo, debido a su color clásico y toque glitter, puede llevarse en las navidades futuras. Para ello, eso sí, se deberán seguir ciertos cuidados que la marca explica con claridad en su página web.

El pantalón puede lavarse a máquina, pero a una temperatura específica. Desde la marca especifican que no puede exceder los 30 grados y que debe efectuarse en un ciclo delicado.

Para no restarle protagonismo al legging, Teresa Andrés lo combinó con un top clásico en color negro que dejaba sus hombros al descubierto y que destacaba por su broche XL en el centro. De esta manera, restaba intensidad al glitter del pantalón. No obstante, aquellas que quieran brillar aún más, también podrán intensificar el look con alguna otra prenda de lentejuelas. En cuanto al calzado, se desconoce cuál fue la elección de la influencer. sin embargo, al ser un diseño acampanado, le vendrían bien unos zapatos altos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa Andrés Gonzalvo (@teresaandresgonzalvo)

Recientemente, Teresa Andrés anunciaba en sus redes sociales que junto a su amiga Marta Lozano (27), también influencer, se convertía en la imagen de la colección de fiesta de Calzedonia. Un proyecto que le ha hecho muchísima "ilusión" y cuyo resultado, tal y como refleja su perfil de Instagram, ha sido de 10. "No sabéis qué cosas tan guay esta temporada, llena de brillos, colores y texturas", escribía a comienzos de diciembre.

Sigue los temas que te interesan