Desmontando mitos faciales con una experta: del 'lifting' a las mascarillas a base de sangre de menstruación

¿Alguna vez has escuchado la tendencia de la mascarilla con sangre menstrual para la cara? ¿Y los mitos alrededor del lifting? La Dra. Pérez Sevilla, cirujana maxilofacial y experta en medicina estética facial, nos desmiente las leyendas sobre el lifting, así como desmonta la tendencia creada en Tik Tok.

Tres mitos sobre el 'lifting'

"El primer mito sobre el lifting es que, muchas personas, creen que cuando operamos las orejas se extraen de la cara y se depositan en la mesa de quirófano. No es cierto, únicamente despegamos la piel que hay alrededor, pero la oreja queda con su cartílago sin moverse".

"El segundo mito que os voy a desmontar es la creencia popular sobre 'la cara de velocidad' que se queda cuando nos realizamos un lifting. Esto es algo muy antiguo, de las primeras técnicas que se hacían. Antes se estiraba la piel y no se reponían los tejidos profundos. En la actualidad, el lifting es fisiológico. Reponemos lo que ha caído en profundidad a lo largo de los años y luego acoplamos la piel, por lo que el resultado es muy natural"

Por último, el tercer mito se refiere a la creencia de solo poder realizar un lifting a lo largo de la vida. "No es cierto ya que, hoy en día, las técnicas son muy poco agresivas y somos muy cuidadosos, por lo que se puede repetir el lifting a lo largo de los años", desvela la Dra. Pérez Sevilla.

Dra. Pérez Sevilla

¿Mascarillas faciales a base de menstruación?

Varios influencers de la red social Tik Tok aseguran que las mascarillas a base de sangre menstrual tienen muchos beneficios sobre la piel. En concreto dicen que mejora la calidad de la piel y cura los granitos. ¿Qué hay de cierto en esto? "En principio la sangre menstrual puede tener buenos componentes, es rica en células madre, en factores de crecimiento, y proteínas, zinc, cobre y magnesio, que potencialmente podrían ser buenos para la piel, sin embargo, NO, no es bueno. De hecho, no hay estudios clínicos que puedan demostrar que exista este beneficio y no se sabe hasta qué punto son absorbidos y su eficacia", asegura la doctora.

"No hay evidencia científica sobre esta terapia, todo este 'ruido' que se ha creado es en base a algunos testimonios positivos, pero hay mucha gente que ha tenido mala experiencia porque les ha empeorado su acné, o no han notado nada de nada, y esto no se está contando en redes: hay una información sesgada. Desde el punto de vista médico, aunque la sangre menstrual es estéril. Sin embargo, pasa por el canal de la vagina, y ahí puede haber hongos, bacterias y virus; si esta sangre se aplica en una zona donde puede haber acné, heridas, en la que la capa epitelial está alterada, puede haber contaminación", afirma la Dra. Pérez Sevilla.

Tiras adhesivas para levantar las cejas: ¿funcionan?

El secreto que usan modelos e influencers para lucir unas cejas elevadas y una mirada abierta a la hora de grabar sus vídeos es tiras adhesivas tensoras. Pero la doctora no las recomienda: "Normalmente estas tiras proceden de China y los pegamentos de China sin testar dermatológico pueden dar alergias. El segundo problema que nos encontramos es que se pueden despegar. Por último, no se pueden maquillar ya que están diseñados a base de plásticos y queda muy antinatural", finaliza la experta.

