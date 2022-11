Gema López impresiona con el maxi chaleco para llevar a la oficina (y a todas partes)

Innovar en lo que se refiere a moda no siempre es fácil. No solo a nivel consumidor, en lo que se refiere a lo complicado de elegir un look diferente y original, también en lo que respecta a las marcas. Estas deben esforzarse temporada tras temporada para innovar y sorprender al público, bien creando ropa que deje con la boca abierta o bien dando una vuelta a prendas tradicionales.

Esto segundo es precisamente lo que ha hecho Gema López (51 años) con una de las propuestas de su firma, Ne&Nu, con la que ha logrado impresionar a sus seguidores de redes sociales. La de Sálvame ha mostrado el estilismo en sus redes sociales, jugando al despiste con la pieza que luce y es que, si bien a primera vista puede parecer que se trata de un vestido, tras una segunda ojeada se desvela que lo que lleva es un chaleco.

[Gema López tiene el vestido con el que demuestra que el estilo 'boho' también es para el otoño]

Estos llevan siendo tendencia toda la temporada de otoño y apunta a que seguirá siendo así durante los meses de invierno, por lo que son una gran opción para ampliar el fondo de armario. El que lleva la comunicadora es de tamaño maxi, de ahí que pueda hacer las veces de vestido.

Gema López con el maxi chaleco de su colección. Redes sociales

Llega un poco por debajo de las rodillas, cuenta con un amplio escote y una apertura en la parte inferior que simula a la de las faldas. Confeccionado en una mezcla de materiales sintéticos (50% viscosa, 27% poliamida y 23% polyester), es de un agradable color béis y de aspecto elástico y suave.

Como se indica en la página web de la firma, la mejor forma de llevarlo es sobre una camisa, con lo que se consigue un aspecto muy formal, perfecto para convertirse en un look de oficina. Pero no solo ahí, pues según cómo se combine también se puede llevar para una salida nocturna, ¡e incluso en meses más cálidos! La clave es que la pieza inferior sea más ligera. En este caso, Gema López lo ha conjugado con una blusa de color blanco y unas zapatillas de deporte a tono, añadiéndo un punto sport y más casual.

En cuanto a su precio, este es de 44,99 euros y se fabrica en cuatro tallas diferentes: S, M, L y XL. Para elegir la que más se aducúa a cada persona Ne&Nu ha compartido una tabla de medidas que se puede consultar antes de realizar la compra.

Sigue los temas que te interesan