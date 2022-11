Anna Ferrer tiene el bolso y la chaqueta de Mango para guapas que eleva el tono de cualquier 'look'

"La que con verde se atreve, por guapa se tiene". Ya lo dice el conocido refrán popular y Anna Ferrer Padilla (25 años) lo coge como lema y se lo lleva a su terreno para crear un look ideal, asequible y muy urbano con el que le llueven los likes y los piropos en su muro de Instagram, donde acumula más de 800.000 followers. Se va acercando al millón confirmándose como una de las mejores influencers españolas.

Fiel a su costumbre de compartir sus estrenos y sus apuestas de estilo, la joven vuelve a causar furor en sus redes sociales gracias a dos piezas de Mango con las que se apunta a las tonalidades vitamina para animar los días de otoño. Se trata de una chaqueta larga de punto y un minibolso, ambos en verde intenso, que aportan luz a un conjunto básico, perfecto para un paseo por la ciudad. ¡Otro acierto de Anna!

Hay que animarse con la fiebre green, como hace la hija de Paz Padilla (53), porque el resultado no puede ser mejor. La pieza principal es un cárdigan largo de punto, sin botones y de canalé. Llega hasta media pantorrilla y resulta bastante abrigado. Cuesta 69,99 euros y se recomienda lavar a mano para una mejor conservación.

Gracias a ella, sus sencillos jeans bootcut en azul y su camiseta básica blanca adquieren un tono mucho más luminoso y llamativo. Es el truco de Anna para transformar dos piezas sencillas y darle un toque mucho más actual. El verde, así como otros colores saturados, son pura tendencia este invierno.

Por si una chaqueta llamativa no fuera suficiente, Anna añade otro detalle más, del mismo tono y de la misma marca. Se trata de un bolso de tamaño pequeño con asa corta y dos bolsillos en la parte frontal con cierre metálico. Es sintético, pero tiene efecto piel y se puede adquirir en la web de la firma catalana por 25,99 euros. Pese a no ser muy grande, sí caben bastantes cosas gracias a sus compartimentos, que van convenientemente asegurados para que no se caiga nada.

Con esta propuesta estilística, la joven consigue de nuevo sorprender a sus seguidoras, que aplauden la combinación y se muestran completamente enamoradas por las dos piezas protagonistas del look. El verde le favorece, sobre todo en este tono tan vibrante, y acierta al rebajar la intensidad con otros colores más suaves.

