El vestido de punto de Anna Ferrer Padilla que no te quitarás en los meses de frío

El descenso de las temperaturas ya comienza a hacerse notar en el vestidor las influencers. Las piezas cortas y vaporosas han quedado guardadas para dar paso a looks más abrigados y propios del otoño-invierno. Es el caso del último vestido con el que ha posado Anna Ferrer Padilla (25 años) en su perfil de Instagram.

La joven se ha mostrado con un espectacular modelo midi de punto medio y tejido canalé que puede lucirse con un sinfín de complementos. Es un diseño recto, de cuello redondo y manga larga que servirá de comodín para aquellas ocasiones en las que surjan dudas sobre el look.

El vestido, firmado por Mango y valorado en 39,99, euros, ha sido confeccionado desde la talla XXS hasta la XXL y en dos tonos: beige y verde. Este último, uno de los tonos trendy de la temporada, es el que ha escogido la hija de Paz Padilla. Según explican en la web de la firma, se ha creado mediante un proceso de producción sostenible, con el fin de reducir el impacto ambiental. La pieza, bajo la etiqueta Committed, mantiene el objetivo de la marca: respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medioambiente.

El vestido es un modelo clásico que no solo servirá para este otoño-invierno. También para futuras temporadas. Para ello será fundamental prevalecer su tejido, siguiendo ciertos cuidados que sugiere la marca: lavar a mano a una temperatura que no supere los 30 grados, no usar lejía y en caso de recurrir a la plancha, no exceder los 110 grados.

Además de ser un diseño básico, este vestido destaca por su versatilidad. Puede combinarse tanto con unas zapatillas para darle un toque deportivo, como con unos botines para conseguir un outfit más glamuroso. Esta última opción, de hecho, ha sido la elección de Anna Ferrer Padilla.

La influencer ha seguido la misma línea de la modelo de Mango, completando su pieza estrella con unas botas altas de tacón en color beige, diseñadas por la misma marca. El bolso, estilo baguette y llevado al hombro, mantiene el mismo tono.

En cuanto a los complementos, ha escogido accesorios en color dorado. Destaca la cadena que ha llevado fuera del vestido y que ha elevado su elegantísima apuesta. Como peinado ha optado por lo fácil, dejando su melena suelta y con unas ondas muy naturales.

