La baja de la estilista de Letizia hace estragos en su vestidor: del escote en la espalda a la falda agujereada

Desde que la estilista Eva Fernández (40 años) aterrizase en 2015 en el siempre hermético palacio de La Zarzuela como una de las trabajadoras de la Casa Real, algunas de las preguntas al aire han sido: ¿cuál es su función exacta? ¿configura personalmente los looks de la reina Letizia (50) para todos sus actos? ¿aprueba todo lo que lleva o a veces la soberana va por libre?

Por desgracia, y ya han pasado siete años, algunas de esas cuestiones todavía están sin responder, precisamente por el silencio que impera en la mayoría de asuntos que acontecen alrededor de la Familia Real. Como publicó EL ESPAÑOL en primicia el pasado 22 de octubre, la experta en moda se encuentra de baja por maternidad tras dar a luz a su segundo hijo.

Y aunque, a priori, fuentes cercanas a Eva Fernández informaron a este periódico de que todos los estilismos de la Reina estaban preparados con meses de antelación para sus actos más relevantes, parece que el tiempo de conciliación de la mano derecha fashion de Letizia está haciendo estragos en su vestidor, pues tres de sus últimos looks han despertado un monumental revuelo por un motivo u otro.

1. La gran abertura en la espalda

La reina Letizia a su entrada en el Teatro Real el pasado lunes 24 de octubre. Gtres

El pasado lunes, 24 de octubre, los Reyes presidieron la inauguración de la nueva temporada lírica 2022-2023 en el Teatro Real de Madrid. El descenso de Letizia del coche oficial en la Plaza de Oriente dejó boquiabiertos a los presentes, curiosos y periodistas allí congregados, por su impresionante look.

Se trata del vestido París, en color azul navy, de la firma española Miphai, con el que la monarca sacó músculo, literalmente, luciendo una espalda fuerte y definida, fruto de años de deporte y buena alimentación. Lo que en moda se llama un escote trasero, que despertó una enorme polvareda en los medios y las redes sociales, donde volvió el eterno debate sobre qué debe o no llevar una Reina para según qué actos.

2. Más espalda -y brazos-

La reina Letizia con vestido de Teresa Helbig el pasado jueves en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias.

Tres días después, en su siguiente acto de agenda oficial, en su siguiente aparición en público, Letizia se reafirmó en su decisión. No sólo presumió de espalda perfectamente ejercitada, sino que también exhibió sus comentadísimos y cincelados brazos. La elección de su vestido fue menos polémica, eso sí, aunque igualmente analizada, como todo aquello que se posa sobre el cuerpo de la esposa del jefe del Estado.

Para esta cita, la soberana estrenaba un original vestido de terciopelo negro firmado por Teresa Helbig, autora, por cierto de uno de sus trajes más polémicos. El que eligió para su noche con la música en Asturias es un vestido midi, adaptado -el original era largo hasta los pies-, en el que destacaba su escote Halter adornado con una cascada de cristales. Esta pieza se enmarca dentro de la colección otoño-invierno 2022/23 de la creativa catalana, una oda a la literatura inspirada en poderosas mujeres escritoras como Sylvia Plath o Virginia Woolf.

3. El agujero en la falda

La reina Letizia con falda de H&M y la modelo con la misma falda, aunque con la pierna por dentro del agujero frontal.

Tan sólo nueve días después del primer look analizado en este artículo, la reina Letizia impactaba con uno de esos outfits -otro más- que ya quedarán para siempre en el recuerdo. Este miércoles, 2 de noviembre, para presidir la 22.ª edición del Festival de Cine Ópera Prima en Tudela, Navarra, la esposa de Felipe VI (54) estrenaba una falda midi en colores blanco y azul, con agujero a la altura de la rodilla y de estilo vanguardista.

Se trata de una pieza que corresponde a la colección Toga x H&M y que lleva algo más de un año en armario de la Reina, pero ¿era realmente así como estaba diseñada la falda para ser lucida? Según se observa en la campaña que la firma japonesa lanzó en colaboración con la sueca, la modelo introduce la pierna por dentro del orificio y muestra la pierna con una bota de caña alta. Una opción que tiene mucho más sentido.

No resultaría nada extraño que en próximos actos, también por su sentido común a la hora de repetir prendas, luzca Letizia esta falda con algunas de sus botas mosqueteras OTK -over the knee-. Entre las más llamativas, destacan tres pares: unas firmadas por Magrit -589 euros-, otra por el americano Steve Madden -69,30 euros- y otras de piel por Adolfo Domínguez -288 euros-.

