Versailles, la asombrosa colección de Pronovias inspirada en la corte real más famosa

Atelier Pronovias, la marca exclusiva y de alta gama de Pronovias Group canaliza la magia de Versalles, la cuna de la alta costura a través de su nueva colección. La Colección Versailles se despliega con asombrosos vestidos inspirados en el amor por el lujo y la opulencia de la corte real más famosa.

"Los vestidos que se llevaban en Versalles han llegado a definir el lujo y la belleza", declara Alessandra Rinaudo, directora artística de Pronovias Group. "Esta colección única es una interpretación moderna de uno de los capítulos más fastuosos de la historia de la moda".

Partiendo del legendario Salón de los Espejos de Versalles y del símbolo real de la flor de lis, Rinaudo ha diseñado los vestidos con deslumbrantes tejidos italianos, encajes franceses y pedrería y bordados elaborados a mano que recuerdan a la época, pero actualizados con innovaciones modernas de moda y sastrería.

Las nuevas siluetas en forma de campana y de columna soportan colas de gran longitud y cascadas de volantes, mientras que los escotes altos, los hombros con volumen y las mangas abullonadas aportan el tipo de dramatismo y formalidad real que las novias han estado deseando. "La colección Versailles destaca por sus materiales lujosos, su refinada artesanía y su novedad en el diseño", resume Rinaudo, añadiendo que los pesos más ligeros y las construcciones técnicas interiores liberan a la novia de las restricciones formales de la alta costura tradicional.

Modelo Etienette. Pronovias

Un ejemplo de ello es Etienette, un vestido de sirena en encaje integral de la mejor calidad. Para este modelo, Rinaudo diseñó una cola catedral desmontable y un "cuerpo" transparente con cuello de cisne que transforma instantáneamente el vestido en un look de fiesta sin tirantes. Marquise reinterpreta los famosos escotes cuadrados de la época con un crepé ecológico limpio y mangas alargadas y abotonadas acabadas con puños de encaje desmontables. Y Cheret es puro glamour con un profundo escote de guipur festoneado que termina en un intenso trabajo de pedrería que esculpe la parte superior del cuerpo.

Aunque todos y cada uno de los vestidos de las colecciones Atelier Pronovias se confeccionan a medida en el taller de la firma en Barcelona, la Colección Versailles presenta aún más posibilidades de personalización para la novia. Desde una variedad de cuellos y espaldas, estilos y longitudes de mangas, y opciones de tejido, cola y falda, la novia puede, si así lo desea, tener un papel activo en el aspecto final de su vestido. Junto con el ajuste personalizado del Atelier Pronovias, estos vestidos representan una verdadera experiencia de alta costura para la novia.

Además, y en línea con la política de inclusión de Pronovias Group que se aplica a todas sus marcas, todos los vestidos de la colección están disponibles en un rango de tallas de la 32 a la 64 (US 0 a 32), y seis vestidos han sido diseñados bajo los criterios de sostenibilidad de tejidos, encajes y adornos de la linea We Do Eco.

Presentados por primera vez ante el público en la Barcelona Bridal Fashion Week 2022, los 36 vestidos de la colección Versailles estarán disponibles en las tiendas a partir del 3 de noviembre de 2022.

La colección está disponibles en un rango de tallas de la 32 a la 64 (US 0 a 32). Pronovias

