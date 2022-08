La moda más vanguardista llegará en otoño de la mano de & Other Stories y A.W.A.K.E Mode

Parece que en la moda todo está inventado. A menudo las tendencias del pasado regresan al presente, aunque siempre con nuevos toques que dejan claro el poder de la modernidad del 2022. Sin embargo, en apenas unos meses verá la luz una colección innovadora. Muy pronto verás un catálogo lleno de cortes y diseños que nunca habías visto unidos, y de detalles que te cautivarán. ¿Sabes qué marca lo pondrá a la venta? Pues sigue leyendo.

& Other Stories ha revelado una nueva colaboración para este otoño, esta vez con A.W.A.K.E. Mode. Conocida por una estética vanguardista y piezas artísticas pero ready-to-wear, la colección contará con ropa, zapatos y accesorios. Vanguardista, alegre y con detalles inesperados, es una colección que encajará sin problema en el día a día de la mujer actual.

Fundada por Natalia Alaverdian en 2012, la marca londinense A.W.A.K.E. Mode significa "All Wonderful Adventures Kindle Enthusiasm", lo que refleja el enfoque personal y distintivo de la diseñadora. Cada colección está inspirada en referencias interculturales e históricas del arte y el cine. Las nuevas versiones de camisas, abrigos y vestidos son su sello personal.

[& Other Stories presenta ideales prendas desde su atelier de París]

& Other Stories y A.W.A.K.E Mode, con su fundadora Natalia Alaverdian, colaborarán este otoño. AREA Comunicación Global

"Ha sido absolutamente increíble colaborar con & Other Stories. Existe este sentido de alegría, amor, inclusión y calidez en su filosofía de marca, que realmente tenemos en común. No se trata solo de que las mujeres vistan a las mujeres, sino también de crear una atmósfera que se sienta cómoda, amistosa y amable. Y, por supuesto, está en el nombre: A.W.A.K.E. Mode tiene que ver con contar historias, que es lo que más me gusta hacer, por lo que & Other Stories obviamente fue un match perfecto", afirma Natalia Alaverdian, fundadora y directora creativa de A.W.A.K.E. Mode.

Mientras, desde los talles de diseño de París, Estocolmo y Los Ángeles de & Other Stories donde se llevan a cabo los diversos estilos que caracterizan a la marca aseguran que se sienten honrados de poder colaborar con una firma tan rompedora y sofisticada al mismo tiempo.

"Adoramos A.W.A.K.E. Mode por sus cortes innovadores, interesantes yuxtaposiciones y su expresión distintiva de la feminidad actual. Y por eso estamos encantados de colaborar con una voz tan fuerte en la moda. La colección es impresionante y sofisticada", afirma Karolina Ekman, directora de co-labs en & Other Stories.

La colaboración A.W.A.K.E Mode con & Other Stories estará disponible en tiendas seleccionadas de manera global y de manera online en stories.com en otoño.

