El nuevo mono 'cut-out' de Stradivarius que está arrasando en sus tres colores diferentes

El mono es una de esas prendas que no siempre se adaptan a nuestro cuerpo como quisiéramos. No es tarea fácil encontrar una de estas piezas que favorezca a nuestra figura, ya sea porque se ciñe en partes que no queremos, o porque queda excesivamente holgado. Además, en pleno verano -y, más aún, con las altas temperaturas que reinan en el país actualmente- no suele resultar atractivo lucir determinados monos porque desprenden calor.

Pero Stradivarius ha encontrado la opción perfecta para todo el mundo. La firma de Inditex ya tiene en su nuevo catálogo un mono perfecto para cualquier tipo de mujer, ya que su diseño se adapta tanto a las siluetas más finas como a los cánones curvies.

Se trata de un mono de cuello halter y pernera amplia, que luce un atractivo detalle de aberturas en los laterales (conocido en el mundo de la moda como cut outs) y lazada al cuello. Su nido de abeja en la espalda sostiene la parte superior en su sitio, al tiempo que aporta elegancia.

Detalle de 'cut-out' y la espalda de nido de abeja del mono de Stradivarius.

La estética de la prenda está muy en tendencia, pero al mismo tiempo es un diseño que no pasará de moda nunca, ya que es minimalista y muy favorecedor. Al dejar los hombros al aire, compensa el ancho de los pantalones, y así se produce la armonía visual y corporal sea cual sea tu tipo de estructura ósea.

Además, este mono se presenta en tres colores diferentes: beige, blanco y negro. Y los tres están arrasando en ventas y ya se han tenido que reponer existencias de las tallas más pequeñas. Es precisamente el uso de colores neutros lo que ha propiciado que nadie quiera quedarse sin él.

Aunque no todos están fabricados con el mismo material. En cuanto al mono de color beige o piedra, Stradivarius especifica que está creado en tejido "rústico", que es semejante al lino. Sin embargo, el blanco y el negro están hechos de poliéster y elastano.

A pesar de las diferencias en su composición, los tres monos se venden por el mismo precio: 25,99 euros. Un desembolso muy aceptable teniendo en cuenta la atractiva propuesta de Stradivarius y lo mucho que podrás usarlo no solo este año sino el resto de tu vida. Por este motivo, hay quien ya ha manifestado en las redes sociales oficiales de la marca que se ha comprado el mono en todos los colores disponibles.

