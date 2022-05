¿Qué camisa debemos usar con cada tipo de traje?

Acertar en la combinación de la ropa de vestir no siempre es una tarea fácil. El protocolo, aunque hoy en día es un poco más flexible en ciertas ocasiones, dicta unas reglas que desconocemos en su mayoría.

Por eso, es normal que no sepas bien cuáles son las combinaciones idóneas de camisa según el traje que llevas. Dos estilistas nos dan las claves para combinar las camisas de Polo Club como un auténtico experto.

¿Qué tipo de camisa debo llevar?

Empecemos por el principio, antes de nada debemos tener claro cuál es el tipo de camisa más apropiado para llevar con un traje.

Camisa blanca de cuello italiano con logo bordado de Polo Club (Precio: 100 euros) y Camisa oxford verde con bolsillo y logo bordado (120 euros).

David G. Miras, estilista de moda cuyas producciones pueden verse en las revistas de moda más prestigiosas del país, lo tiene claro: "Si el traje va a tener un uso formal usaríamos siempre las camisas que se conocen popularmente como camisas de traje, que son de manga larga y normalmente son de cuello inglés o italiano. En cuanto a colores, blanco y azul siempre son un acierto".

Las camisas con botones en los cuellos, conocidas como cuello americano, son consideradas en Europa camisas de sport por lo que los expertos recomiendan llevarlas siempre con americanas de estilo desenfadado y casual en situaciones más informales, por lo que la corbata está totalmente descartada en estos casos.

El gran debate: ¿estampados sí o no?

Camisa oxford de cuadros (Precio: 100 euros).

Muchas veces se ha dicho que los trajes son para llevar siempre con camisas lisas y no con estampados o rayas. Sin embargo, la moda no sería lo mismo si no rompiese las reglas establecidas.

Para Alejandra Alonso, directora del departamento de estilismo de Telemadrid, los estampados son un sí rotundo, "podemos utilizar camisas con estampados combinadas con americanas sport, que son no tan formales como las de traje, con tejidos más blandos y bolsillos exteriores". Una apuesta más arriesgada es la de David, que anima a combinar una camisa hawaiana con un traje de lino para los días de verano.

Cuellos y puños, siempre sobresaliendo de la americana

La camisa de hombre para un evento siempre debe ser de manga larga, así lo dicta el protocolo independientemente de la época del año en la que sea la celebración. Cuando se lleva chaqué, lo ideal es llevar una camisa con puño doble ya que tanto los puños como el cuello deben asomar por encima de la americana. En el caso de los cuellos basta con un centímetro, sin embargo, los puños deben asomar unos dos dedos.

El lino o el algodón, los mejores tejidos para el verano

Los eventos en verano pueden convertirse en una odisea si no elegimos bien el tipo de tejido de la camisa y del traje. Las altas temperaturas y una camisa de invierno pueden hacer que no disfrutemos todo lo que nos gustaría por no sentirnos cómodos.

Ambos expertos coinciden en que los tejidos naturales son opciones más indicadas para esta época del año. El lino, el algodón y la lana fría son los mejores tejidos para sobrevivir a las altas temperaturas, siempre en colores claros.

Camisa oxford azul con bolsillo y logo bordado. (Precio: 120 euros).

El protocolo también hace distinciones entre los eventos de día y los de noche. En el caso de los de día, los colores más apropiados son los azules o beige, incluso gris. Para los eventos de noche, siempre colores oscuros como el negro. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica porque tal como afirma David: "La moda rompe en ocasiones esas restricciones porque si no sería todo muy aburrido".

No es necesario que tengamos un traje para cada camisa, si sabemos jugar con las diferentes combinaciones de colores de trajes y camisas, las opciones pueden ser muy amplias. Para los trajes negros los expertos recomiendan la clásica camisa blanca o un total look negro, una tendencia en auge en las alfombras rojas.

Los trajes marinos son un acierto seguro combinados con una camisa azul clara aunque también admiten otros colores como blanco o celeste.

[Más información: Tendencia British: tips para conseguir vestir como todo un 'gentleman']

Sigue los temas que te interesan