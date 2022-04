Amelia Bono comparte su nuevo 'must', el producto dos en uno para maquillar labios y mejillas

Tener un gran neceser con decenas de brochas, bases de maquillaje, máscaras de pestaña, coloretes y barras de labios es el sueño de toda adicta al mundo de la belleza. Y, aunque es un deseo de lo más atractivo, lo cierto es que para el día a día no es práctico. Las prisas y los compromisos, tanto profesionales como personales, hacen que muchas mujeres no tengan más que unos minutos para arreglarse antes de salir de casa cada mañana, de ahí la importancia de tener los productos más prácticos y polivalentes.

Amelia Bono (41 años) se ha convertido de un tiempo a esta parte en un ejemplo a seguir a la hora de conocer las últimas tendencias, tanto de estilo como de belleza, algo que agradecen sus más de 415.000 seguidores. A ellos acaba de sorprender con un producto que lo tiene todo para convertirse en un imprescindible.

Amelia Bono tiene los cuatro bálsamos de Bobbi Brown. Instagram

Se trata del 'Crushed Creamy Color for Cheeks and Lips', uno de los productos de la nueva colección de Bobbi Brown, un bálsamo con color para labios y mejillas muy fácil de aplicar que se convierte en el 'dos en uno' perfecto. Amelia tiene los cuatro tonos disponibles, 'Peachy Brown', 'Pinky Floral', 'Midtone Pink' y 'Coral', que pese a ser diferentes entre sí tienen algo en común: su fácil aplicación y su efecto segunda piel.

Gracias a su textura gel son muy fáciles de utilizar y destacan por su color suave y uniforme, con un acabado elegante. Mientras que los labios permanecen jugosos e hidratados y las mejillas adquieren un tono saludable y vivo.

Su uso es muy sencillo, solo hay que aplicar una pequeña cantidad en el dedo y repartirlo por la zona deseada. Y aunque su acabado es uniforme, el resultado no tiene que siempre ser el mismo. Se pueden superponer varias capas para obtener un color más intenso y, por mucho que se use, siempre tendrá un efecto 'no pegajoso' Otro de sus grandes puntos a su favor es su tamaño. Cabe perfectamente en el bolso - e incluso en un bolsillo - lo que facilita los retoques rápidos cuando sea necesario.

El precio de cada uno de estos bálsamos es de 36 euros el envase de 10 mililitros, por lo que se llega al mínimo que Bobbi Brown exige para los envíos gratuitos -20 euros-.

