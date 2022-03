Scalpers vende la parka más 'girly' para combatir los días de lluvia sin perder el 'glamour'

Este lunes 21 de marzo comenzó la primavera, pero no el buen tiempo. Debido a una nueva borrasca atlántica, gran parte de los españoles no verán el sol ni sentirán un aumento de temperatura durante unos días. Así, será indispensable sacar del armario aquellas prendas impermeables -parkas, chubasqueros y botas- que permiten hacer frente a las desfavorables condiciones meteorológicas. Quienes no tengan la chaqueta apropiada, pueden hacerse con el modelo más girly de Scalpers. La firma cuenta con una opción ideal que, además de funcional, es sobrio y glamouroso.

La prenda en cuestión es la Parka Laos, de Bellerose, firma que fabrica sus productos en Bélgica utilizando los mejores tejidos y trabajando en artículos de calidad y funcionales. Se trata de una marca invitada por Scalpers, como parte de su iniciativa Better Together, un proyecto creado por la compañía española que consiste en reunir en su página web a empresas que comparten su mismo espíritu y la complementan.

Parka rosa clara, disponible en la página web de Scalpers. Scalpers

La Parka Laos, que ha sido confeccionada en tejido mezcla de poliéster, tiene un valor de 199 euros. Es de estilo girly por su color rosa claro, de corte midi y repelente al agua. Tal y como muestran en su página web, incluye una capucha con cordón, puños elásticos y dos bolsillos de solapa a los lados. Como cierre, cuenta con una cremallera con botonadura en la parte frontal en color rojo. Sin embargo, este tono no queda al visibles, ya que está cubierto por la tela de la propia chaqueta.

El modelo de la mencionada marca belga ha sido diseñado desde la talla XS hasta la M, pero en la página web de Scalpers ya se ha agotado en su tamaño small. Quienes quieran comprar la parka a través de la plataforma online, deberán esperar un plazo entre 24 hora y cinco días laborables, según la ciudad a la que se reparta. Tanto el envío como la devolución es gratis.

Esta prenda, además, destaca por su versatilidad. Por sus características, puede combinarse con un sinfín de estilismos. Desde el más deportivo hasta con un look working, como el que luce la modelo de la página web de la marca. En las instantáneas se aprecia a la joven con un pantalón clásico de corte recto, blusa floreada y sandalias de tacón ancho, protegiéndose del mal tiempo con la parka de Scalpers. Un total acierto para quienes quieran combatir la lluvia sin perder el glamour.

