Contorno de ojos: estos son los cinco mitos sobre este cosmético

El contorno de ojos es uno de los productos beauty imprescindibles para el cuidado de la piel del rostro a partir de los 30 años. Sin embargo, hay numerosos trucos y leyendas urbanas que circulan alrededor de las cremas específicas para tratar las ojeras o líneas de expresión. Pero, ¿qué es verdad y qué es falso?

1. Solo se aplica por la zona de la ojera

Solo se aplica por la zona de ojera. Maminat

Falso. Normalmente, se suele poner el contorno de ojos en el párpado inferior, pero se debería hacer también en el superior. De hecho, como asegura Catalina Narváez, de Aromatherapy Associates: "Hay firmas que ofrecen contornos de ojos específicos para contorno inferior y superior, pero, normalmente, un contorno se puede usar en ambas zonas. Yo recomiendo cubrir incluso el área del entrecejo". Este cosmético hidrata y nutre con mayor eficacia estas zonas, previniendo la aparición de las líneas de expresión.

2. Se aplica con toquecitos

Se aplica con 'toquecitos' en la zona de la ojera.

Falso. Se suele decir que el contorno se debe aplicar en suaves toques y con el dedo anular para fomentar la circulación de la zona y no dañar este tejido tan sensible. Sin embargo, Raquel González, directora de educación de Perricone MD, afirma que: "No tiene que ser con el dedo anular, sirve cualquier dedo siempre que se tenga cuidado con la presión. Aparte, por ejemplo, para quienes retienen líquido o padecen bolsas, es mejor hacer una técnica de arrastre, desde el centro hasta la sien, fomentando el drenaje linfático".

3. Tiene que ser un producto específico

El contorno de ojos debe ser un producto específico. Unsplash

Verdadero. Si se va a aplicar un contorno de ojos, debe ser específico. Antes que no usar nada, se podría usar una crema hidratante que se use para el rostro, pero no es lo ideal. "El motivo está en que esta piel es más fina y tiene otro nivel de pH diferente. Por eso, una crema no específica nunca conseguirá tantos beneficios, porque no atenderá las necesidades específicas de esta zona", explica Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.

4. Se aplica muy poca cantidad

Se aplica muy poca cantidad de producto. Freestocks Unsplash

Falso. Dependerá de si se usa en la zona superior e inferior, pero por lo general, "con el tamaño de un grano de arroz debería tener para cubrir ambos ojos. De hecho, muchos casos de cúmulos de grasa en el contorno vienen por aplicar excesiva cantidad de producto. Hay que aplicar lo justo para poder cubrir la zona sin necesidad de trabajar demasiado", comenta Estefanía Nieto, de Omorovicza.

5. No se puede usar retinol

Los contornos de ojos no pueden llevar retinol. Gtres

Falso. Al ser una zona sensible, hay que tener cuidado con los principios que se le aplican. Dicho esto, no significa que no se le puedan aportar a la zona del contorno de ojos principios como puedan ser los retinoides. "De hecho, son positivos para tratar la pigmentación o las arrugas y finas líneas de esta área, ya que acelerará la renovación de la piel, mejorando la síntesis de colágeno y elastina. Lo único, debe ser específico", expone Elisabeth San Gregorio, de Medik8.

