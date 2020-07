Mery Turiel desvela cuál va a ser el estampado estrella de la temporada

No falla. El clásico estampado de lunares no pasa de moda. Persiste, temporada tras temporada, sobre la pasarela y adquiere un indiscutible protagonismo en el street style. Sobre todo ahora, que vuelven a estar presentes en el carrito de la compra, gracias a una de las últimas publicaciones de la influencer, María Turiel (27 años), en su Instagram.

En el post se puede observar a la influencer posar con un conjunto blanco de la marca Barey que destaca por su estampado de lunares en una tonalidad marrón. Unas prendas que han sembrado furor entre sus seguidores quienes rápidamente comentaban de manera positiva el estilismo.

La falda de corte midi con un pequeño volante en el bajo (con un precio de 105 euros) combinada con el top de corte asimétrico y volantes superiores - otra de las tendencias que más se puede ver esta temporada en tiendas como Zara o Mango – con un precio de 95 euros, crean una perfecta combinación que, además, proporcionan la sensación de ser una única prenda.

Una característica que supone una gran ventaja estilística pues permite combinar estas prendas entre sí o con otras prendas del armario. Además, los volantes tienen el efecto de estilizar y definir la figura. Y, lo mejor de este atuendo, es que dependiendo de los accesorios o el peinado que se utilicen adquirirá la etiqueta de look casual o de estilismo formal.

No es la primera vez que Mery Turiel se decanta por este estampado, un vistazo a sus redes sociales y a sus outfits lo confirman: los lunares son el dibujo protagonista en las prendas de su armario.

Dato que no es de extrañar, pues este estampado destaca por su versatilidad. Por eso, está presente en todo tipo de prendas, desde las más informales (como un vestido de playa) hasta las más formales (como un vestido de gala).

Es más, la influencer reconocía, a través de su perfil de Instagram, que tenía un vestido rosa de topos negros de la misma marca en el armario esperando a ser estrenado pues, según lo que anunciaba, estaba esperando a una cita más especial.

Además, pese a lo que se pueda presuponer los lunares son un estampado muy combinable que aporta un toque chic a todos los estilismos. De hecho, la predilección de la influencer por este estampado así lo demuestra.

No obstante, no es la única que ha caído en esta tendencia este verano. Una multitud de celebrities ha compartido, a lo largo de estas semanas, sus ideas y looks donde el estampado de lunares se ha convertido en un punto de unión.

Así, por ejemplo, se pudo ver como Rocío Osorno (32) se decantaba por una falda blanca de corte midi con topos negros y volantes para dar un paseo por la playa, mientras que Marta Lozano (26) optó por un vestido ajustado blanco y topos blancos que causó furor hace apenas unas semanas.

De momento, se puede advertir que el estampado de lunares se ha convertido en la gran estrella de los looks de esta temporada.

